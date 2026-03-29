Cartas de lectores | Cómo estás mirando la vida

¿Cómo estamos mirando la vida? Hay luz; que tus ojos brillen al mirar a Jesús

Mateo 6:22-23...La lámpara del cuerpo es el ojo; así que, si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz; pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que, si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Reina Valera, 1960.

¿Cómo estamos mirando la vida? Depende de ti. Puedes mirar en la circunstancia un problema, o puedes mirar la bendición. Cuando cambie tu manera de pensar, cambiará tu comportamiento.

¿Cómo estamos mirando la vida? Eres tú quien puede dar el primer paso. Busca hacer lo bueno y no lo malo.

Hay un desafío esperando por ti: ¿vives como quieres o vives como debes?

¿Cómo estamos mirando la vida? Tu prójimo te puede ofender, pero tú decides perdonar por tu bien. Hallarás tropiezos en el camino, y con tu actitud superarás los obstáculos.

¿Cómo estamos mirando la vida? Hay luz; que tus ojos brillen al mirar a Jesús. Que tu corazón se encienda de pasión, que nada ni nadie te desvíe de la verdad; aprende a disfrutar del tiempo que tienes.

¿Cuál es tu actitud frente a los problemas? ¿Qué son los obstáculos para ti? ¿Por qué pasamos por adversidades? Lo que miras, te dará la oportunidad, de vivir la vida con libertad. No mires a las sombras, mejor mira a las estrellas. Dios te ha bendecido.

Agustín Romero