Candidatos de calidad para las nuevas elecciones

El 17 de mayo quedó grabado en la historia por la muerte cruzada. Las expectativas son altas y las necesidades y problemas ciudadanos mucho más, pero hay riesgos. En seis meses se viene un ciclo de elecciones y cambios; en 180 días habrá nuevo gobierno y tras 15 meses, otras elecciones. De la Asamblea no hay nada que rescatar. La recordaremos como la más ineficaz de toda la historia, con 4 % de aceptación. Esto sucede porque se elige mal a candidatos para presidente, legislación, gobernadores, alcaldes, entre otros. Los actores políticos involucran en sus juegos sucios y mezquinos intereses a personas sin moral ni ética; la gran mayoría de legisladores son politiqueros baratos que garantizan la impunidad bajo un servilismo rampante, oportunistas de una política vergonzosa y nauseabunda. No legislaron ni fiscalizaron, se dedicaron a obstaculizar los proyectos de leyes que envió el Ejecutivo. Otros públicamente invitan a sus partidarios a que roben sin dejar huellas; algunos con grilletes, glosados, chantajistas, violadores, cirqueros, incapaces, fariseos, insultadores, oportunistas; total descomposición moral en la exasamblea, que atentó contra la dignidad del pueblo. La oportunidad que nos queda en esta corta elección es rectificar el voto, seleccionando a personas con honradez pública, sin rabo de paja, que no sean corruptos. Nuestro destino reposa en manos de una ciudadanía preocupada, abatida y apática. Lo que pase en los próximos seis meses depende del presidente Lasso, de lo que haga o deje de hacer. Evitemos equivocarnos.

Robespierre Rivas R.