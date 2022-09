Los bandoleros

Son una amenaza para el orden social y económico. Equivalen a bandidos, elementos perversos y estafadores; cuando se asientan por un largo período en un área se habla de bandolerismo y de allí surgen elementos considerados mecenas, estimados y hasta queridos. Antiguamente aprovechaban los malos caminos para asaltar diligencias y desnudar a los pasajeros, después de lo cual espoleaban los caballos y desaparecían. En nuestros tiempos han formado mayoría en la Asamblea para usurpar el poder; en vez de caballos tienen aviones y en vez de revólveres, computadoras. Pérez Loose en su editorial Reconsideración dice: “Las maniobras para asaltar el poder judicial no paran. En histórica fotografía, líderes socialcristianos, miembros de la banda correísta y el inefable presidente de la Asamblea, entre otros, planeaban cómo postergarían la reconsideración de la decisión de no enjuiciar políticamente a ciertos vocales del Consejo de la Judicatura, violando norma expresa de la ley y principios éticos fundamentales. Ahora los ecuatorianos debemos soportar, a más de la nueva pandilla, la de tetones, gritones y mafiosos que está empeñada obsesivamente en asaltar la justicia y desde allí desestabilizar todo el aparato estatal”. El presidente de la CNJ tampoco se salva; demoró 1 año en pedir la extradición de Correa y presenta una terna que es una vergüenza para presidir la Judicatura. “Los ecuatorianos no pueden menos que indignarse al pagar a estos vagos y conspiradores a tiempo completo y ahora quieren enjuiciar al ministro del Interior. El único ganador es el crimen organizado que se está llevando el país en peso”.

Carlos Mosquera B.