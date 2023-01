Las autoridades hacen cosas absurdas que nos perjudican

Vivo en Urdesa Central. Mi recorrido para hacerme terapias físicas era buscar una vía alterna para salir a la calle Las Monjas y cruzar hasta la Av. Carlos Julio para ir a la izquierda hasta el Tenis del Centro. El 10 de enero me encontré con unos conos que no permiten cruzar; había que dar una vuelta enorme, hasta llegar bajo el puente que está frente a la ciudadela Cogra, para virar recién a la izquierda. Uso una cooperativa de taxi que me cobra $ 2,50 y me cobró $ 4,50, afectando a mi presupuesto, que es muy justo; tengo 80 años de edad. Al día siguiente pasó lo mismo: la vía seguía cerrada; simplemente había unos conos, ningún trabajo se estaba realizando. Llamé al celular al Sr. Pablo Barrezueta, que pertenece a la Comisión de Tránsito. Su respuesta fue que se cierra la vía para que no puedan virar los vehículos que vienen de Urdesa hacia la izquierda y no se detenga el flujo vehicular. Durante las mañanas se dejan abiertas solo las avenidas y pasos principales en línea recta, de manera que los vehículos pueden fluir y todos llegamos a tiempo. Y para que no me salga tan alta la tarifa de taxi, que vaya por la V. E. Estrada, tome hacia el club por la Universidad Estatal, dé la vuelta por la Ferroviaria y que me dejen en la puerta del club. Le contesté que eso perjudica a los urdesinos y viola los derechos de la tercera edad. Que pongan un semáforo, pero que no dejen ese paso cerrado, solo para que los carros que vienen de la vía a Costa tengan preferencia. Le dije que iba a escribir a Expreso para que investigue esta barbaridad.

Laura Gómez Serrano