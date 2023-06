Avanzada la década de 1960, en las cortes los jueces acostumbraban, cuando el proceso estaba listo para resolución, emitir la siguiente providencia: “Previo a resolver, páguese los derechos de sentencia. Notifíquese”. Esto era algo habitual y nadie hablaba de corrupción. Este pago se hacía porque si no el proceso se quedaba estancado, y posiblemente se habría abandonado. Entonces el abogado tenía que pagar los derechos de sentencia. Y había que pedirle al juez, mediante escrito, cuánto dinero tenía que consignar. Nadie dice nada sobre esto. Ninguno se refiere a este aspecto suigéneris porque se podría incurrir en calumnia. Eso no es verdad; yo recuerdo de niño que así era y mi padre que fue abogado reconocido se enojaba cuando así pasaba. Por las décadas del 70-80 se terminó esta ‘institución’, porque había que subir los sueldos al juez para que no pida 'derechos de sentencia', pues tenía el 'derecho' de vivir con dignidad y decencia. Se sigue este mismo principio en forma tácita. Un juez actualmente percibe $ 4.200 por mes y es difícil sostener que 'deba' pedir 'derechos de sentencia'. Si lo hiciera empezaría una investigación previa por coima-cohecho-soborno. Sorpresa mayúscula: el jefe de la Judicatura dijo el 20/04/2023: “El gobierno es responsable, si un juez no tiene recursos, es obvio que va a negociar con el delincuente”. Llevando el significado más allá de lo razonable: el juez podría negociar hasta con el delincuente porque el jefe de la Judicatura lo permite. Este es el modo básico con el cual que hay que luchar contra la corrupción judicial. Están inmersos tantos jueces cuanto la vieja costumbre lo permita, aunque lleven una vida digna y decente. Son jueces de bolsillo, acartonados en el papel de cortesanos del poder imperante.

Francisco Bayancela G.