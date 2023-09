Aprendizaje inmersivo en la historia del Ecuador

La Metodología Activa en Ciencias Sociales cobra vida a través de simulaciones vívidas de eventos históricos del Ecuador. En las aulas, los estudiantes no solo aprenden sobre el pasado, sino que lo experimentan en primera persona. Convertirse en protagonistas de la Asamblea Constituyente de 1830 o de la Convención de 1901 es un viaje en el tiempo que despierta su curiosidad. Estas simulaciones trascienden los libros de texto. Los estudiantes se convierten en líderes y ciudadanos de épocas pasadas, enfrentando los mismos dilemas y decisiones cruciales. Estas simulaciones no son meros ejercicios, sino experiencias transformadoras: descubriendo cómo los eventos históricos siguen influyendo en la sociedad actual. Así, no solo adquieren conocimientos, sino que internalizan lecciones sobre toma de decisiones, consecuencias y la complejidad de la construcción de una nación. Estas vivencias enriquecedoras no solo forjan una comprensión profunda de la historia ecuatoriana, sino también ciudadanos críticos y comprometidos con su país.

Roberto Camana-Fiallos