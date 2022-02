Alcaldesa, diga algo sobre los edificios abandonados

La opinión de los lectores de Expreso se hizo unánime sobre el poco interés de la autoridad municipal para solucionar el problema de edificios abandonados en diferentes lugares de la ciudad. Es una pena que nadie se haya preocupado sobre el tema. Ha transcurrido algún tiempo desde que se pidió solución para algo que es de beneficio colectivo. Es verdad lo de la demanda de obras que debe atender a diario la burgomaestre porteña, pero no es justo tampoco que mientras existen grupos que luchan para que la ciudad se sitúe en un lugar preferente en el turismo de la región, las autoridades no tomen el camino correcto y solucionen algo que se está convirtiendo en un grave problema social. En esos edificios que llevan años abandonados, duermen extranjeros indocumentados, así como porteños que no tienen trabajo y que, al parecer, se dedican al consumo de droga. El año pasado, Danilo Carrera, presidente de la Ecuatoriana de Tenis, solicitó al cabildo la donación de un edificio abandonado frente al Guayaquil Tenis Club para que allí se construya el primer museo interactivo del deporte ecuatoriano, pues piensa que es un lugar donde se podrían exhibir los triunfos de nuestros héroes deportivos, como Jacinta Sandiford, Edgar Andrade, Andrés Gómez, Miguel Olvera, Jefferson Pérez, Jorge Delgado Panchana, Mariuxi Febres-Cordero, Alberto Spencer, Miguel Herrera, y de talentos que acaban de nacer, como Richard Carapaz, Neisi Dajomes. Esperemos que la alcaldesa Viteri ponga sus buenos oficios para que la ciudad no siga presentando una imagen pueblerina.

José Emilio Ruiz Ortiz