El agua es vida y es para todos

Ayer en el refugio abandonaron una gata de aproximadamente ocho meses; su estómago estaba abultado. La llevé donde mi veterinaria de confianza para practicarle un eco y confirmar o no su preñez. Hecho el examen se determinó que la causa de dilatación del estómago era la presencia excesiva de heces; al no existir embarazo, dispuse su esterilización. Al realizar la cirugía, la veterinaria encontró que su útero era muy chiquito, propio de una gata que jamás había estado preñada. Fue abandonada por su irresponsable familia humana por la sospecha de embarazo, lo que demuestra cómo la solución rápida (abandono) destruye la vida de una mascota y cómo la prevención (solución definitiva) es poco seleccionada, es decir, la esterilización a tiempo. La veterinaria indicó que el problema intestinal obedece a la poca cantidad de agua que proveen a las mascotas en los hogares, a efecto de no limpiar excrementos. A quienes practican esta negligencia no les importa o desconocen los problemas de salud que tendrán a futuro los animales. Agradecí a Dios no haber nacido gata, ser humana y poder desenvolverme por cuenta propia.

La Biblia en Lucas 6:31 dice: “Traten a los demás como les gustaría que los demás los traten a ustedes”. En estos días las olas de calor han sido muy fuertes, mezquinar agua a un animal que vive en mismo hogar, por no limpiar, no tiene excusa, nombre, ni perdón.

Marysol del Castillo