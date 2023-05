Los agarraron bajando versión Ecuador

La muerte cruzada era una crónica de muerte anunciada por el presidente Lasso en varias ocasiones, que muchos no creían que se realizaría, pero sucedió, oficializado a decreto. El efecto sorpresa que narran las Sagradas Escrituras en la pelea que David sostuvo con Goliat, cuando con una sola piedra venció al gigante, acá en nuestro lindo Ecuador también ocurrió: una sola firma bastó para desbaratar todo. Al fin de cuentas, la persona es lo que hace y no lo que dice. La muerte cruzada de los asambleístas se dio y aunque suene raro, esta acción tuvo respaldo ciudadano. Por donde quiera que se caminaba se escuchaban frases como: “al fin se fueron todos”, “ya era hora”, etc., por lo que se colige que si el mandatario ecuatoriano no tenía grandes niveles de aceptación, ellos tampoco. Entonces, ¿de qué hablamos si ambos estaban en la misma condición?

Otto von Bismarck dijo: “nunca se miente tanto como antes de las elecciones, durante la guerra y después de la cacería”. Ahora el discurso político cambió, lo actuado lo señalaron como fuera de la ley, pero lo usan para pulir sus propias aspiraciones presidenciables. Lo que ellos desestiman es que el electorado los reconoce aun en apagón. Los nuevos asambleístas deben establecer muy bien sus prioridades de trabajo en acciones concretas y no utilizar tiempo de trabajo remunerado jugando Candy Crush.

Isabel de Cordovez