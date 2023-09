Sí, hasta cuándo soportamos y toleramos jueces corruptos que dan medidas sustitutivas a delincuentes capturados por la Policía, con armamento, explosivos, drogas, dinero. ¿Qué más pruebas quieren? Ni dos días en la cárcel y los pillos salen. Conductores ebrios y energúmenos al volante le echan el carro encima a la autoridad de tránsito. Policías tienen miedo de enfrentar a delincuentes, porque están mejor armados que ellos, que no tienen ni chalecos antibalas nuevos. Lo más importante es que el policía salga bien librado de ese enfrentamiento y el delincuente no lo mate. Motociclistas a toda hora andan con dos o tres pasajeros, sin cascos protectores, se suben a la vereda y obstaculizan el paso a los transeúntes; ni hablar de los que hacen ‘delivery’. Los administradores de Justicia se pelean entre ellos sin que nadie ponga orden. Los integrantes del CNE se burlan del país: en vista de que no les funcionó en primera vuelta el voto telemático para los ecuatorianos en el exterior, ahora las votaciones las harán en segunda vuelta, cuando la ley no los faculta a hacerlo. Desde que se dictaminó la muerte cruzada, las principales autoridades no hacen ni dicen nada. ¿No funcionan las leyes en el país? ¿Se hacen y no se cumplen? ¿Hacen la ley y no el reglamento? ¡Aquí todo el mundo hace lo que le da la gana! ¿Por qué cambiaron el Código Penal, por el COIP? ¿Por qué cambiaron la Constitución anterior por la actual en 2008? ¿Estarán esperando que sucedan más desgracias y violaciones a las leyes, como las que vemos a diario?

Roberto Flores