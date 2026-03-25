Yailin 'La Más Viral' en polémica: detienen a la artista tras portar armas

La carrera de Yailin ha tenido una constante exposición mediática debido a los distintos problemas legales que ha afrontado

En 2021 la cantante ganó popularidad en TikTok después de lanzar la exitosa canción Chivirika

La cantante urbana Yailin La Más Viral fue detenida en Santo Domingo Este, en República Dominicana, tras un operativo policial que encontró armas de fuego dentro de su vehículo, un caso que rápidamente encendió la polémica.

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La detención de la ex de Anuel AA ocurrió el 24 de marzo alrededor de las 11:47 de la mañana en el sector Los Mina, en Santo Domingo Este, cuando agentes de la Policía Preventiva y del DICRIM interceptaron a la artista mientras se desplazaba en su Lamborghini.

Al momento del arresto, la cantante no estaba sola, viajaba con dos acompañantes, cuyas identidades no han sido reveladas, lo que ha generado aún más dudas sobre lo ocurrido.

LO QUE ENCONTRÓ LA POLICÍA

Durante la inspección del automóvil, las autoridades reportaron el hallazgo de dos armas de fuego: una pistola Glock 19 de quinta generación y otra marca Zoraki, ambas con cargadores y municiones.

Según el informe oficial, ninguna de las armas contaba con documentación legal en el momento del operativo, lo que motivó el traslado inmediato de la artista a un destacamento policial.

LA DEFENSA ROMPE EL SILENCIO

Tras pasar varias horas bajo interrogatorio, la defensa de Yailin La Más Viral aseguró que la cantante no tiene responsabilidad en el caso.

De acuerdo con sus abogados, uno de los acompañantes habría confesado ser el dueño de las armas, afirmando que las colocó en el vehículo sin el conocimiento de la artista.

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INVESTIGACIÓN EN CURSO

El caso fue remitido al Ministerio Público, que ahora determinará lasresponsabilidades legales correspondientes.

Mientras tanto, la cantante permanece bajo custodia y deberá comparecer ante un tribunal en las próximas horas, donde se definirá su situación judicial.

UNA HISTORIA MARCADA POR LA POLÉMICA



No es la primera vez que la intérprete de Todos mienten enfrenta problemas legales. En los últimos años, su nombre ha estado vinculado a distintos episodios que han mantenido su imagen en constante exposición mediática.

En el 2023 fue detenida tras una discusión con su entonces pareja Tekashi 6ix9ine y en 2024 se emitió una orden de arresto en su país debido a una deuda financiera de la artista.

Estos antecedentes vuelven a cobrar relevancia ahora, en medio de un caso que podría tener consecuencias más serias si se comprueba su implicación.

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