‘The Housemaid’s Secret’: la secuela del thriller ya tiene fecha prevista para 2027

La primera película fue estrenada el 19 de diciembre de 2025 en Estados Unidos.

Desde que el thriller psicológico The Housemaid se consolidó como uno de los grandes éxitos comerciales de 2025, impulsado por su tono inquietante, giros narrativos y la interpretación de Sydney Sweeney en el papel de Millie Calloway, con una taquilla global cercana a los 400 millones de dólares, la película no solo captó la atención del público, sino que sentó las bases para una posible franquicia cinematográfica.

Fue cuando el pasado 30 de enero que aquel escenario comenzó a tomar forma, cuando la cuenta oficial del filme confirmó su secuela: The Housemaid’s Secret, que llegará a los cines el 17 de diciembre de 2027. La fecha no es menor pues, compartirá cartelera con grandes producciones como Avengers: Secret Wars y The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum, lo que anticipa una competencia directa en uno de los periodos más fuertes del año.

El anuncio llegó además tras confirmarse la incorporación de Kirsten Dunst al elenco principal, elevando las expectativas en torno a esta nueva entrega.

De qué tratará la secuela

Basada en la novela homónima de Freida McFadden, la historia de The Housemaid’s Secret continúa el arco de Millie Calloway (Sydney Sweeney) quien, tras los eventos de la primera película, intenta rehacer su vida aceptando un nuevo trabajo doméstico. Sin embargo, el aparente nuevo comienzo pronto se ve envuelto en un entorno igual o más perturbador que el anterior.

Kirsten Dunst es Wendy Garrick, la nueva jefa de Millie. EXPRESO

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En esta ocasión, Millie entra a trabajar en la casa de Wendy Garrick, personaje interpretado por Dunst, donde una de las reglas centrales resulta tan simple como inquietante: hay una puerta que no debe abrirse (detalle que coincide con el perfil del filme). A partir de este punto, la narrativa retoma el esquema de tensión progresiva que caracterizó a la primera entrega, construyendo el misterio en torno a lo que ocurre dentro de ese espacio prohibido.

La novela profundiza en temas como la identidad, la manipulación y los secretos ocultos en entornos aparentemente cotidianos, elementos que serán trasladados nuevamente a la pantalla. La historia plantea una continuidad directa, pero también una expansión del universo narrativo, con nuevos personajes y conflictos que elevan el riesgo para su protagonista.

Producción y equipo creativo

Los filmes están basados en la trilogía de Freida McFadden. Cortesia

En el apartado técnico, la secuela mantiene gran parte del equipo que impulsó el éxito inicial: Paul Feig regresa en la dirección, mientras que el guion vuelve a estar a cargo de Rebecca Sonnenshine, quien también adaptó la primera película; esta continuidad creativa apunta a conservar el tono y la estructura narrativa que conectaron con el público.

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En cuanto al elenco, Sydney Sweeney retoma su papel como Millie, acompañada por Kirsten Dunst como Wendy Garrick y Michele Morrone, quien vuelve como Enzo. A nivel de producción, el proyecto reúne a varias compañías clave, incluyendo el propio equipo de Feig, la productora de Sweeney y el respaldo del estudio Lionsgate, encargado de su distribución global.

Con el rodaje previsto para finales de 2026 y un presupuesto que se espera supere al de la primera entrega, The Housemaid’s Secret se perfila como una de las apuestas más ambiciosas del estudio en el género thriller. Su estreno en una ventana altamente competitiva no solo refleja confianza en el proyecto, sino también la intención de consolidar la saga como una franquicia de largo recorrido.

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