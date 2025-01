Sofía Vergara enfrenta críticas por sus actitudes detrás de cámaras

Sofía Vergara, reconocida internacionalmente por su papel como Gloria Delgado-Pritchett en Modern family, ha sido señalada por actitudes de diva durante y fuera del set de grabación. Kelly Mantle, actriz invitada en el episodio The last Halloween de 2019, junto a Vergara, compartió su experiencia en el pódcast The bald and the beautiful. Mantle describió a Vergara como “la celebridad más grosera” que ha conocido.

Uno de los incidentes ocurrió luego de que Vegara se negara a usar vinchas invisibles para sujetar una peluca durante una escena. Según Mantle, cuando le colocaron una corona a la actriz fue cuando la situación se tornó incómoda. “Dijo: ‘¡Cuidado con la peluca! ¡Estás poniendo la corona sobre mi cabeza!’”, recordó Mantle quien, en tono de broma, respondió: “Bueno, chica, deberías haber usado esas horquillas”.

Aunque este episodio dejó una impresión negativa, Mantle intentó suavizar sus comentarios al reconocer que la actriz podría haber tenido un mal día. “Es una mujer hilarante, talentosa, hermosa. Seguramente fue un mal día”, expresó, pero sus declaraciones reavivaron debates sobre el trato de Vergara hacia sus colegas y equipo de trabajo.

Los rumores de la actitud de Vergara

Esta no es la primera vez que la actriz colombiana enfrenta críticas similares. Teresa Giudice, estrella de Real Housewives of New Jersey, también ha hablado públicamente en contra de Vergara. En su pódcast, Giudice recordó un incómodo encuentro en 2017, cuando sus publicistas organizaron que ambas posaran juntas para una fotografía. Según Giudice, Vergara habría comentado despectivamente: “¿Por qué me estás haciendo tomar una foto con esa señora?”.

Giudice, de 52 años, hizo referencia a los orígenes humildes de Vergara en Barranquilla, Colombia, para argumentar que la actriz debería mostrar mayor amabilidad.

“No empezó en la cima. Debería ser más humilde porque es inmigrante, igual que yo. Nunca pedí la foto, pero ella debería ser más amable”, afirmó Giudice, quien incluso imitó el acento de Vergara al relatar el incidente.

Hasta el momento, Sofía Vergara no ha emitido comentarios respecto a estas acusaciones. Las críticas han generado debate entre los admiradores de la actriz y quienes cuestionan su comportamiento detrás de cámaras.

