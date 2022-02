Un perrito motociclista trabaja uniformado en Servientrega

Un video en la plataforma Tik Tok viralizó a un repartidor de Servientrega y un perrito, que portaba el uniforme de dicha empresa.

En el clip se observa al canino orinar en un árbol, luego corre y se sube en la parte delantera de una moto utilizada para las entregas.

El video ya cuenta con dos millones de reproducciones, 270 mil me gusta y más de 1500 comentarios.

La reacción de los internautas no se hizo esperar y mensajes como "Este video me dio 10 años más de vida", "Las croquetas no se pagan sola", "Te amo perrito repartidor", además de asegurar a la compañía de entregas haberse ganado a más de un cliente por permitir esta acción.