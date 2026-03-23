Mercedes-Benz Fashion Week Madrid 2026: 5 diseñadores que marcarán la temporada

La 83ª edición de la semana de la moda madrileña contó con detalles que marcan el pulso de la temporada.

Sobre la pasarela, sobresalieron los tonos pasteles y detalles como bordados y texturas livianas.

Madrid, conocida como la capital mundial del flamenco, volvió a convertirse en el epicentro de la moda durante la más reciente edición de la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid (del 17 al 21 de marzo), la plataforma más importante del diseño español contemporáneo.

Entre crochet, cuero, tejidos artesanales y maxi estampados, las pasarelas reafirmaron que la moda está en constante reinvención, e invita a jugar con las piezas del armario desde una mirada más creativa.

Junto a la asesora de imagen Alejandra Paredes, descubre los cinco diseñadores y casas de moda que más destacaron bajo los reflectores y las claves que marcarán el rumbo de la temporada. “Hoy hablamos de una moda con discurso: ya no se trata solo de vestirse bien, sino de comunicar una postura y una opinión a través de la ropa”, dice.

Jardín que florece

La casa de moda Pedro del Hierro celebra el color desde una mirada optimista y sofisticada. Su colección evoca un jardín de invierno en el que cada detalle transmite alegría, con siluetas femeninas marcadas y acabados cuidadosamente trabajados que aportan movimiento a las prendas.

Los accesorios también son protagonistas. Broches inspirados en insectos y aves que se combinan con aretes en forma de gotas de agua aportando un aire delicado y dulce a toda la propuesta.

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Crochet lleno de fuerza

La firma española Maison Gracen (creada por Marta Granados) se inclina por enaltecer lo artesanal y elevar el crochet al diseño de lujo. Su colección, Gegenwart, está compuesta por looks completamente tejidos a mano, en los que destacan las siluetas amplias, las capas y maxi vestidos que juegan con el volumen y la textura.

La paleta de colores, dominada por tonos neutros como blanco, negro y beige, se complementa con detalles en rojo y azul, para generar un contraste sofisticado.

Así es el regreso de lo hecho a mano: diseños llenos de volúmenes y una creatividad única que transforma cada prenda en una pieza llena de historia.

Color sin reglas

Fiel a sus inconfundibles corazones, volúmenes lúdicos y siluetas poco convencionales, la pasarela de la creativa Ágatha Ruiz de la Prada, se transformó en una explosión visual que celebra la moda como un espacio de libertad. La ícono de la moda española vuelve a demostrar por qué su universo creativo sigue vigente con una propuesta cargada de energía y personalidad.

Su colección primavera-verano 2026, mantiene intacta su esencia pop, con los colores vibrantes y formas geométricas como protagonistas absolutos. En ella, el maximalismo sigue más vivo que nunca, e invita a apostar por piezas audaces que no pasan desapercibidas.

Memoria en movimiento

Bajo la dirección creativa de Olga Menchén, la firma de lujo Menchén Tomàs, conecta el pasado con el presente de la marca. La firma celebra 30 años de trayectoria con Memento, una colección que rinde homenaje a su historia a través de una propuesta en la que sobresalen plumas, lentejuelas y detalles que evocan el paso del tiempo.

La pasarela fusionó una dualidad constante entre fuerza y delicadeza, en la que piezas estilo traje sastre y vestidos se combinan con tejidos fluidos y orgánicos, acompañados de detalles artesanales y una paleta cromática inspirada en lo vintage.

Brillo con carácter

La diseñadora Teresa Helbig presentó una colección que equilibra sofisticación y actitud, con una apuesta por siluetas de aire contemporáneo. Sobre la pasarela, destacaron prendas con cortes rectos, transparencias sutiles y tejidos como el tul que juegan con la luz para lograr un efecto elegante pero con fuerza.

El brillo y las texturas están presentes en bordados y acabados metalizados que elevan cada look sin perder la esencia refinada de la firma. Con esta propuesta, la feminidad se expresa desde la seguridad y el carácter.

¿Y para los hombres?

La firma Mans se posicionó como una de las grandes protagonistas de la semana al alzarse con el premio a Mejor Colección de la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, consolidando su propuesta dentro del panorama de la moda masculina. El desfile, liderado por el director creativo Jaime Álvarez, destacó por una visión contemporánea del vestir masculino, en la que la sastrería clásica se reinterpreta con cortes más relajados y una estética depurada.

Sobre la pasarela, sobresalieron los tonos pasteles y detalles como bordados y texturas livianas, elementos que tradicionalmente han estado más presentes en el vestuario femenino. La moda masculina también puede apostar por la versatilidad y la creatividad.

Debe saber

Alejandra Paredes resalta que las plataformas quedan atrás y que las botas altas, junto a los tacos tipo stiletto, se consolidan como el calzado estrella, capaces de estilizar y sofisticar cualquier look.

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