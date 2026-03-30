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Kim Novak y Sydney Sweeney.
Kim Novak y Sydney Sweeney.Archivo

Kim Novak rechaza a Sydney Sweeney para que la interprete

Novak expresó preocupación sobre el enfoque del guion y el estilo de la actriz

La actriz Kim Novak cuestionó la elección de Sydney Sweeney para interpretarla en la película Scandalous!. En una entrevista con The Times of London, Novak afirmó: “Nunca lo hubiera aprobado”, en referencia al casting y al proyecto. 

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La producción abordará su relación con Sammy Davis Jr. en la década de 1950, una historia que ha vuelto a tomar relevancia a partir de estas declaraciones.

La figura de Sydney Sweeney es uno de los problemas

La actriz también se refirió a la elección de Sweeney desde el punto de vista físico. “Sobresale demasiado por encima de la cintura”, señaló, y añadió: “Fue totalmente equivocada para interpretarme”. 

Novak expresó preocupación sobre el enfoque del guion y afirmó: “No habría manera de que no fuera una relación sexual porque Sydney Sweeney parece sexy todo el tiempo”. En contraste, sostuvo que su relación con Davis Jr. se basó en otros aspectos: “Teníamos tanto en común” .

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El proyecto será dirigido por Colman Domingo, quien debuta como realizador, y contará con David Jonsson en el papel de Davis Jr. 

La película narrará el vínculo entre ambos artistas en 1957, en un contexto marcado por la presión de Henry Cohn, entonces jefe de Columbia Pictures. A pesar de las críticas de Novak, el equipo mantiene el desarrollo del filme y sostiene contacto con la actriz

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