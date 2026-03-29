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Iván Farah.
El creador de contenido, Iván Farah.Instagram

Iván Farah sin interés en la farándula ni en la TV

El creador de contenido ha sido atacado por no conceder entrevistas

Cuando Iván Farah ganó el premio ITV como Mejor Instagram Junior, EXPRESIONES lo entrevistó sin problemas. En esa ocasión, el creador de contenido dejó claro que la televisión no le interesa, ni tampoco la farándula. Simplemente no le gusta. Aun así, ha logrado destacarse en redes sociales, y la única atención que busca es la que proviene de su trabajo.

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"La TV ecuatoriana no me agrada. Es ponerme en bandeja de plata para que los espacios de farándula hablen de mí, no me interesa. Eso, en lugar de darme pantalla, daña mi imagen. Me han pedido entrevistas, pero las evito. Solo en contadas ocasiones", dijo entonces.

No se justifican ataques

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Está en su derecho de conceder entrevistas a quien considere, y de negarlas cuando no lo desee. Eso no lo convierte en una persona engreída ni justifica ataques o intentos de desacreditarlo. Resulta contradictorio que quienes aseguran que ‘no es nadie’ sean los mismos que insisten en entrevistarlo. Iván no ha solicitado esa atención.

"No me considero famoso. Me considero como un amigo que mucha gente tiene en común. A todos les lanzan hate (odio), siendo o no conocidos. Mis seguidores son como un grupo de amigos a los que les cuento mis cosas, que me van a escuchar, dar consejos y entienden mi humor, que es diferente", agregó durante la entrevista.

Le agrada disfrazarse

En el Referéndum y Consulta Popular 2025 se disfrazó del Príncipe Encantador de Shrek 2 y su mamá era el Hada Madrina. Se disfraza de personajes a los que se parece. 

"Desde niño me decían que me parezco a Donald Trump y, en la escuela, cuando había alguna actividad, me caracterizaba como el presidente de Estados Unidos. También me comentaban que me parezco al Príncipe Encantador. La primera vez que me disfracé llegué en helicóptero y lo relacionaron con Trump, pero simplemente era un jefe de Estado que llegaba a votar. Para caracterizarme del Príncipe Encantador bajé de peso”.

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