Gabriela Bo: "Cristian Castro toma leche en biberón"

Los dimes y diretes entre el cantante mexicano y su expareja de novelas, Yolanda Andrade, no paran. La presentadora de televisión había afirmado que el intérprete de Azul, había golpeado a su madre y no solo eso, también el hermano de ella, el famoso ‘Güero‘ Castro. Una costumbre que dista de ser convencional en una familia.

A esta polémica, ahora se suma Gabriela Bo, la paraguaya y primera esposa de Cristian Castro, quien para ponerle más condimento a esta ensalada hizo polémicas revelaciones del artista, incluso confiesa que fue agredida fìsicamente por él.

“Yolanda Andrade cuando dice que Verónica fue golpeada por su hijo, yo lo viví en carne propia”, dijo a Maximiliano Lumbia, del programa argentino Run Run. “Una tiene que vivir la experiencia en carne propia por sí misma. En México me mataron en su momento por decir que Cristian me golpeó. En Argentina, todos fueron un amor conmigo, con una cabeza más abierta. Todo lo que hay detrás de esta historia es muy fuerte”, comentó.

Añadió que su exmarido tiene actitudes muy raras que se salen del comportamiento normal de un adulto: “Le gustaba tomar la leche en biberón, le tenía miedo a la oscuridad. No dormía de noche por la inseguridad, tenía dos armas. Dormíamos de día, no era normal, no creía en ayuda médica, menos psicológica”.