Caso Metástasis: Mayra Salazar pide liberar sus propiedades en Guayaquil y Daule

A dos años y tres meses de que estallara el caso Metástasis, Mayra Salazar Merchán vuelve a la escena judicial para exigir que se cumplan las disposiciones a su favor. A pesar de haber cumplido su sentencia por delincuencia organizada y de que un juez ordenara el cese de las restricciones económicas en marzo de 2025, la excomunicadora sostiene que los candados sobre su patrimonio siguen intactos.

En un escrito remitido a la Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia, Salazar denunció que la prohibición de enajenar sus bienes aún figura en los registros oficiales. Según el documento, las instituciones competentes no han ejecutado la orden judicial emitida hace un año, lo que le impide realizar cualquier movimiento comercial, venta o transferencia de sus propiedades.

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Un trámite estancado en los registros

La defensa de Salazar enfatiza que la medida cautelar fue levantada legalmente tras verificar el cumplimiento íntegro de sus obligaciones penales. No obstante, el trámite parece haberse extraviado en la burocracia administrativa. Ante este escenario, la petición formal exige que se notifique de manera inmediata y expresa a los Registros de la Propiedad de Guayaquil y Daule.

Además de la liberación de los bienes, Salazar solicitó que se entreguen copias certificadas de los oficios a su abogado para gestionar personalmente el levantamiento de las prohibiciones. La solicitud apela a la celeridad procesal, argumentando que se trata de un derecho ya reconocido por la misma Sala que hoy debe ejecutarlo.

El rastro de una pieza clave en Metástasis

El nombre de Mayra Salazar fue fundamental en la estructura del caso Metástasis, una red de corrupción judicial que salió a la luz tras el análisis de los chats del narcotraficante Leandro Norero. Salazar, quien colaboró con la justicia tras ser procesada por delincuencia organizada, fue una de las figuras centrales en la trama que vinculó la política con las mafias en las cárceles.

Pese a su pasado judicial, Salazar mantiene una presencia activa en redes sociales. Actualmente se encontraría fuera del país, desde donde comparte su estilo de vida a través de Instagram, plataforma en la que acumula más de 10.000 seguidores, mientras espera que la Corte Nacional oficialice, finalmente, su libertad financiera.

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