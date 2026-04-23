Gobierno de Trump reclasifica oficialmente la marihuana: ahora es una droga de menor riesgo

Publicado por Danielle Marcillo Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Desde 1970, la marihuana estaba en la Lista I , la categoría más restrictiva, esto significaba que no tenía "uso médico aceptado".



, la categoría más restrictiva, esto significaba que no tenía "uso médico aceptado". Al formar parte de la Lista I, los científicos enfrentaban años de trámites burocráticos y restricciones federales para estudiar la planta, lo que frenaba el desarrollo de fármacos oficiales.



federales para estudiar la planta, lo que frenaba el desarrollo de fármacos oficiales. Mientras en 40 estados de EE. UU. ya habían legalizado la marihuana, el Gobierno Federal seguía tratándola como una de las drogas más peligrosas del mundo.

En un movimiento que marca un antes y un después en la política de drogas de los Estados Unidos, la administración Trump oficializó este 23 de abril el traslado de la marihuana a la Lista III de sustancias controladas. Con la firma del fiscal general interino, Todd Blanche, el cannabis deja de ser comparado legalmente con la heroína para situarse en la misma categoría que medicamentos como la ketamina, facilitando la investigación médica pero manteniendo, por ahora, las prohibiciones sobre su uso recreativo federal.

Lo cierto es que la medida llega tras meses de presión directa del presidente, quien denunció retrasos burocráticos en el proceso iniciado a finales de 2025. Aunque la reclasificación no implica una legalización total, ya que el uso recreativo sigue siendo técnicamente ilegal bajo la ley federal, este cambio responde a ser el más significativo en la normativa de estupefacientes en décadas. Para el gobierno, este es un paso hacia la modernización del sistema sanitario, mientras que para analistas políticos, se trata de un movimiento estratégico para captar el voto joven y libertario de cara a las próximas elecciones.

¿Qué significa estar en la "Lista III"?



La marihuana deja de estar al nivel de la heroína y pasa a una categoría compartida con medicamentos.Canva

La reclasificación de la marihuana implica un cambio clave dentro de la Ley de Sustancias Controladas de Estados Unidos, siendo que hasta ahora, el cannabis estaba catalogado en la Lista I, junto a drogas como la heroína o el LSD, consideradas de alto potencial de abuso y sin uso médico aceptado.

Con el nuevo estatus en la Lista III, la marihuana pasa a un grupo donde se encuentran sustancias como la ketamina o los esteroides anabólicos, reconocidas por tener aplicaciones médicas y un menor riesgo relativo de dependencia.

En la práctica, este cambio abre la puerta a una expansión significativa de la investigación científica; universidades, laboratorios y compañías farmacéuticas podrán estudiar el cannabis con menos restricciones legales, lo que podría acelerar el desarrollo de tratamientos basados en sus compuestos.

Sobre este punto, el fiscal general interino, Todd Blanche, defendió la decisión como un paso necesario para modernizar el enfoque sanitario del país frente, afirmando que de esta manera se ampliará el acceso de los pacientes a los tratamientos y "empoderará a los médicos para que tomen decisiones de salud mejor informadas".

La medida fue firmada por el fiscal general interino, Todd Blanche.Cortesía

Estas acciones permitirán una investigación más específica y rigurosa sobre la seguridad y eficacia de la marihuana. Todd Blanche

Desde el gobierno, el énfasis ha estado puesto en el potencial médico de la sustancia y en la necesidad de generar evidencia científica más sólida, alejando el debate (al menos en el discurso oficial) del terreno político.

¿Qué es lo que no cambia?

A pesar del giro regulatorio, la reclasificación no equivale a una legalización total del cannabis en Estados Unidos, y mantiene varias restricciones clave.

El uso recreativo sigue siendo ilegal bajo la ley federal, incluso cuando decenas de estados han aprobado normativas propias que permiten su consumo. Esta contradicción legal continuará marcando el panorama del cannabis en el país.

A pesar de la reclasificación, el uso recreativo del cannabis sigue siendo ilegal a nivel federal en Estados Unidos.Canva

Además, la medida no contempla ningún tipo de amnistía (mecanismo jurídico-político que perdona colectivamente delitos) automática para personas que cumplen condenas por delitos relacionados con la marihuana, uno de los puntos más criticados por organizaciones de justicia social.

En el ámbito económico, las empresas del sector tampoco verán cambios inmediatos en su acceso al sistema financiero. Las restricciones bancarias, vinculadas a leyes federales contra el lavado de dinero, seguirán limitando operaciones como el uso de tarjetas de crédito o servicios tradicionales.

Impacto en el mercado y la opinión pública

El anuncio llega en un contexto de creciente aceptación social hacia el cannabis. Encuestas recientes muestran que una amplia mayoría de estadounidenses respalda algún tipo de legalización, y plataformas de salud especializadas reportan niveles de apoyo aún más altos a medidas como la reclasificación.

Este movimiento también tiene implicaciones en el terreno político; figuras cercanas al entorno del presidente, como Roger Stone, han señalado la importancia de avanzar en este tipo de reformas antes de los próximos ciclos electorales, especialmente para atraer a votantes jóvenes e independientes.

Aunque el impacto económico inmediato será limitado por las restricciones aún vigentes, el cambio de categoría podría sentar las bases para una transformación más profunda del mercado del cannabis en los próximos años.