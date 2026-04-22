Trump lee la Biblia en medio de la guerra con Irán y tensiones con el papa León XIV

Publicado por Agencia EFE Creado: Actualizado:

LO QUE DEBES SABER Diplomacia de fe: Trump usa la Biblia para validar su liderazgo frente a las críticas del Vaticano y el sector religioso.

Trump usa la Biblia para validar su liderazgo frente a las críticas del Vaticano y el sector religioso. Uso de IA: La publicación de imágenes generadas por IA marca una nueva y polémica frontera en la propaganda electoral republicana.

La publicación de imágenes generadas por IA marca una nueva y polémica frontera en la propaganda electoral republicana. Tregua estratégica: La extensión del alto el fuego sugiere una pausa táctica mientras se espera una propuesta definitiva de Irán.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, leyó un pasaje bíblico este martes 21 de abril de 2026, en un video pregrabado que fue retransmitido en un evento religioso, en medio de la guerra con Irán y sus ataques contra el papa León XIV.

En el video, donde Trump aparece sentado en la Oficina Oval, el mandatario leyó los pasajes bíblicos de 2 Crónicas 7:11-22 usando la versión Reina Valera.

La intervención de Trump fue parte del foro 'América Lee la Biblia' convocado por decenas de oradores y fieles religiosos, entre ellos algunos miembros del gabinete del republicano que buscan fomentar la lectura del libro del cristianismo.

El texto leído por Trump relata el momento en que Dios responde al rey Salomón tras la construcción del templo, asegurando que ha escuchado sus oraciones, pero advirtiendo que la prosperidad del pueblo dependerá de su fidelidad.

El presidente de Estados Unidos compartió una foto generada por IA donde se lo muestra como Jesús.cortesía

Trump desafía al Vaticano

La lectura bíblica del republicano llega una semana después de generar controversia por sus ataques al papa León XIV, a quien acusó de ser "débil" ante Irán, porque este cuestionó el actuar de su Administración en la guerra vigente en Oriente Medio.

Trump ha recibido críticas, incluso de personas cercanas a su partido, por su confrontación con el Papa y también porque publicó una imagen generada con IA donde figura como si fuese Jesús sanando a un herido.

Este martes, el mandatario extendió el alto el fuego en Irán por tiempo indefinido, bajo una propuesta de Pakistán que pretende esperar a que la República Islámica presente una propuesta de acuerdo definitivo.