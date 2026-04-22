EE.UU. e Irán podrían tener nuevas discusiones en tres días, dice Trump, tras extender la tregua

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LO QUE DEBES SABER

Diplomacia digital: Trump utiliza canales informales y mensajes de texto para validar movimientos geopolíticos de alto nivel.

Trump utiliza canales informales y mensajes de texto para validar movimientos geopolíticos de alto nivel. Mediación militar: El rol protagónico del ejército paquistaní desplaza a los canales diplomáticos tradicionales de la ONU.

El rol protagónico del ejército paquistaní desplaza a los canales diplomáticos tradicionales de la ONU. Cuenta regresiva: El plazo de 72 horas genera una urgencia informativa crítica para las audiencias de búsqueda global.

Una segunda ronda de conversaciones entre Estados Unidos e Irán podría celebrarse en los próximos tres días, informó el New York Post el miércoles, 22 de abril de 2026, citando fuentes paquistaníes anónimas y al presidente Donald Trump.

"¡Es posible!", respondió Trump al Post supuestamente por mensaje de texto, cuando se le preguntó sobre las fuentes en Pakistán que afirmaban que se esperaba una segunda ronda "en Islamabad dentro de las próximas 36 a 72 horas".

Diálogo inminente

Pakistán ejerció de mediador en la primera ronda de conversaciones. El jefe del Estado Mayor de su ejército, el mariscal Asim Munir, viajó a Irán como parte de esos esfuerzos.

Cronología de la negociación

Martes: Trump prorroga la tregua de guerra justo antes de expirar. Miércoles: El New York Post revela fuentes paquistaníes que anuncian diálogos. Próximas 36 a 72 horas: Se espera el inicio de la segunda ronda en Islamabad. Actor clave: El mariscal Asim Munir (Pakistán) facilita el contacto directo entre Washington y Teherán.

Trump prorrogó el martes una tregua de dos semanas en la guerra justo cuando estaba a punto de expirar.

Un medio digital de noticias en Pakistán, News Post, informó el plazo de tres días para más conversaciones sin citar ninguna fuente ni ofrecer más detalles.