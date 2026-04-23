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LO QUE DEBES SABER

Resistencia cultural: Los amuletos "figas" hallados demuestran que los africanos mantuvieron sus creencias pese al cautiverio.

Los amuletos "figas" hallados demuestran que los africanos mantuvieron sus creencias pese al cautiverio. Vínculo global: La presencia de vajilla inglesa refleja los acuerdos comerciales entre Portugal e Inglaterra tras 1808.

La presencia de vajilla inglesa refleja los acuerdos comerciales entre Portugal e Inglaterra tras 1808. Desafío logístico: El inventario es tan masivo que el laboratorio lo califica como una "labor titánica" por su dimensión.

Quince años después del descubrimiento del principal muelle de llegada de esclavos africanos a América, en Río de Janeiro, un acervo con cerca de 1,5 millones de objetos arqueológicos encontrados en la zona portuaria de la ciudad abre sus puertas a los investigadores del mundo.

Anclas, cañones, botellas, utensilios domésticos, amuletos, zapatos y piezas que reflejan prácticas religiosas y culturales africanas están entre los objetos que resguarda y conserva el Laboratorio Abierto de Arqueología Urbana del Instituto de Patrimonio de Río de Janeiro (IRPH, por sus siglas en portugués).

La tercera parte de ese casi millón y medio de piezas proviene directamente del área donde se levanta el Cais do Valongo (Muelle del Valongo), el que fue el mayor punto de trata de esclavos de todo el continente americano, donde desembarcaron más de un millón de africanos para ser vendidos entre los siglos XVIII y XIX.

El muelle, declarado Patrimonio Mundial de la Unesco, fue descubierto en 2011 durante la fase inicial de la revitalización de la zona portuaria de Río.

En esa excavación arqueológica se hallaron 500.000 objetos de origen africano, entre ellos monedas de cambio en vidrio o metal -también conocidas como cuentas-, pendientes y brazaletes de cobre, juguetes, huesos de animales, piezas de cerámica y pipas de arcilla.

Turistas visitando el yacimiento arqueológico del Muelle de Valongo, en Río de Janeiro (Brasil).EFE

También objetos para rituales como conchas de origen africano o amuletos como el puño cerrado con el pulgar asomado entre el índice y el corazón, conocido como la mano ancestral o figas, para ahuyentar el mal de ojo, la envidia, los celos y las malas energías.

Todos ofrecen un valioso testimonio de la cotidianidad que se vivía en el Río de Janeiro de la época.

Un laboratorio abierto al mundo

Estas piezas, así como las encontradas en toda el área portuaria de la ciudad, están en el laboratorio de arqueología urbana del IRPH, encargado de conservar el material hallado en las excavaciones, explica a EFE el coordinador de Estudios y Planos de instituto, Fabricio Lorio de Rezende.

Pero el laboratorio también tiene la función de "abrir las puertas a otros investigadores para descubrir los mundos maravillosos que están detrás de todas esas piezas", agrega.

Cualquier académico o especialista interesado puede solicitar acceso al material, facilitado sin costo alguno en una sala adecuada para su análisis, como si se tratara de una biblioteca de objetos.

¿Qué se guarda en el Laboratorio de Arqueología de Río? Objetos de fe: Amuletos de mano cerrada (figas) para protección y conchas de rituales africanos. Vida cotidiana: Pipas de arcilla, brazaletes de cobre, zapatos y juguetes encontrados en excavaciones. Comercio internacional: Botellas de cerámica quemada (stoneware) inglesas para cerveza y aceite. Escala monumental: Desde pequeñas cuentas de metal hasta anclas de antiguas embarcaciones y cañones. Memoria histórica: Testimonios del desembarco de más de un millón de personas en los siglos XVIII y XIX.

De acuerdo con el experto, las piezas más pequeñas son de la zona circundante del laboratorio, cuya sede se ubica justo frente al Cais do Valongo.

Ya los de gran escala, como las anclas de antiguas embarcaciones, dice, son de la segunda fase de la revitalización, que abarcó toda la región portuaria, desde la estación de autobuses hasta la Plaza XV.

Influencia inglesa

El arqueólogo Enrique Vences explica que, debido a un acuerdo entre Portugal e Inglaterra, es común encontrar muchos productos ingleses del período posterior a 1808, como cerámicas, vajillas y utensilios en sitios históricos de Brasil, especialmente en áreas de alta actividad como Río.

Entre ellos, detalla las características de una botella de 'stoneware' o cerámica quemada a alta temperatura, que era muy utilizada en el siglo XIX para almacenar líquidos como cerveza, vino, agua gaseosa o aceite, gracias a su resistencia y a la capacidad de evitar la contaminación.

Uno de los espacios del Laboratorio Abierto de Arqueología Urbana (LAAU), donde se almacenan piezas que han sido retiradas en las excavaciones del Muelle de Valongo.EFE

Vences es uno de los tres arqueólogos que trabajan en el laboratorio con dos ayudantes más y un auxiliar de servicios generales, labor que califica de titánica por su dimensión.

"Cualquier cosa con la que se quiera trabajar en esta colección se vuelve enorme. Por lo tanto, todo es muy complicado en lo que respecta a mantener el inventario actualizado y mejorar este material, pues requiere bastante tiempo debido a su tamaño, que, en sí, es el principal desafío".