Víctima de siniestro en vía a la costa tenía antecedentes judiciales: ¿Cuáles eran?

José Geovanny León Zambrano, de 27 años, murió en el kilómetro 33 de vía a la costa, cuando se estrelló en un automóvil

El vehículo en el que se movilizaba José Geovanny León Zambrano quedó destrozado tras el impacto contra la baranda en vía a la costa.

José Geovanny León Zambrano, de 27 años, quien falleció el miércoles 1 de abril de 2026 en un siniestro de tránsito ocurrido en el kilómetro 33 de la vía a la costa, en el sentido Guayaquil–Progreso, tenía varios procesos judiciales registrados, según consta en la página web de la Función Judicial.

Entre los procesos que tenía León, constan: Recepción de bienes robados (marzo del 2018), tenencia y porte de armas (noviembre del 2019), robo (abril del 2021), así como armas de fuego, municiones y explosivos no autorizados (abril del 2023).

En el incidente de tránsito, el vehículo colisionó con una baranda metálica. León, oriundo de Machala, iba a cumplir 28 años el 13 de abril.

Un agente de la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE) señaló que las primeras hipótesis apuntan al exceso de velocidad, considerando la magnitud del impacto.

“Como consecuencia, la baranda metálica del parterre se incrustó en el vehículo, atravesándolo de lado a lado. La estructura ingresó por el lado del conductor y salió por una ventana posterior. Tras el impacto, el automotor avanzó unos 10 metros mientras arrastraba la baranda”.

Víctima del siniestro en vía a la costa era conocido como El Gordo

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Producto del choque, el conductor salió expulsado y quedó tendido sobre la calzada.

Equipos de rescate de la CTE confirmaron que, al llegar, el cuerpo ya se encontraba fuera del automóvil.

El acta de levantamiento del cadáver, elaborada por agentes de la CTE, clasifica el siniestro como un “estrellamiento”.

El procedimiento se realizó a las 07:15 por personal de Medicina Legal, y el cuerpo fue trasladado al Laboratorio de Ciencias Forenses de Guayaquil para la autopsia, a la que acudieron sus familiares.

Una allegada que acudió al instituto forense comentó que a León lo llamaban cariñosamente El Gordo y que viajaba desde Naranjal hacia Santa Elena, aunque se desconocen los motivos del traslado.

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