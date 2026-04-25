Tony Gil: “Quieren lavarse las manos y echar la culpa a la ruta Tortuga Bay”

Publicado por Juan Ponce Merchán Creado: Actualizado:

Las claves del caso La ruta marítima hacia Tortuga Bay, en Galápagos, permanece suspendida desde hace un mes, por decisión de la Dirección Nacional de los Espacios Acuáticos (Dirnea).

Operadores turísticos y familias vinculadas a esta actividad cuestionan la medida, aseguran que la ruta no es peligrosa y sostienen que los accidentes registrados obedecieron a fallas humanas y falta de control de las autoridades.



Tras la publicación de un artículo de EXPRESO, en torno a la suspensión de la ruta Tortuga Bay, ¿cuál es la situación en Galápagos frente a esta suspensión?

La suspensión vino de parte de Dirnea, del contralmirante Ramiro Armijos. En 20 años de servicio en la ruta se han dado dos accidentes, por lo cual la ruta no es peligrosa. Unas 50 personas están afectadas en el trabajo, además del turismo. Vengo recogiendo firmas porque los médicos también están preocupados. Tuvimos dos accidentes; el primero no fue por oleaje ni mal tiempo, fue porque se fue el mando, el capitán se quedó sin gobierno.

¿O sea, fue por un error humano?

Bueno sí, sería por un error humano, vamos a ser sinceros porque, por ejemplo, si se quedó sin gobierno tenía que tener otra alternativa, un mando mecánico. Claro que fue falla humana porque, si hubiera tenido una buena ancla y cabo, hubiera tirado ancla y cabo y no se iba la embarcación.

¿Ese hecho dejó muertos?

No, ahí salieron todos ilesos.

¿El segundo es el que desencadena esta situación?

Si hubiera un control de parte de la autoridad, antes de salir: tiene ancla, cabo, boya, chaleco, todo ese factor de parte de la Marina, que tiene parte aquí, no solo el armador... El segundo accidente fue porque había neblina, lluvia, y ese fue un caso fortuito (...) Ahora, están tomando la lancha Angy, que fue en septiembre de 2022, que se quedó sin gasolina. Esa ruta era Isabela-Santa Cruz, entonces me imagino que el contralmirante no está mirando esas fallas. Hubo tres fallecidos. Está confundiendo, diciendo que la ruta es peligrosa, y no es cierto. Ahí mismo, en la lancha Angy, tiene que ver responsabilidades las autoridades y el armador de la embarcación. Ahora, como ya pasó otro accidente, quieren lavarse las manos porque el contralmirante dijo: “Cierren la ruta porque es peligrosa”, y no es así..

¿Cuándo dice “lavarse las manos”, a quién se refiere?

A las autoridades.

¿Con esta situación que consideran injusta, han formalizado el pedido, han ido a la Marina, han alzado la voz?

Ya hemos esperado reuniones cuando decidieron cerrar. Estábamos afuera esperando noticias cuando salieron con un informe técnico que iba a enviar Inocar, que ya lo tenemos, porque dicen que por salvaguardar las vidas se cierra, que el lugar está falto de un estudio técnico y que la ruta es peligrosa, y no es así. Les decía: por lo menos fueron a darse una vuelta; nada. Hay días en que sí se pone agitado, es bravo para entrar; hay días en que sí se pone agitado el mar, pero eso pasa en toda la costa, no solo en Tortuga Bay, es general, es normal. Por eso le digo que lo que hacen es lavarse las manos, decir: “Cierren eso”, y ellos piensan que el mundo les va a decir que están trabajando, y no es así. Está afectando demasiado al sector turístico.

¿Cuánto tiempo lleva el cierre?

Un mes (...) El servicio que se daba era 10 de ida y 10 de venida por persona. En este caso, no era la mejor opción cerrar, sino hacer una mesa técnica, un protocolo de seguridad y de control que mejore para que no vuelvan a pasar esas situaciones.

Se dijo que no tenían chalecos salvavidas.

Exacto, el control de las autoridades debe ser perenne hasta que las embarcaciones ya dejen de movilizarse.

¿Puede cuantificar el golpe al sector turístico?

Ha habido reportajes sobre insolación y accidentes en Playa Brava. No había embarcaciones como antes. Hoy en día hay mucha gente de tercera edad, embarazadas y niños que no están llegando a sus lugares, a Tortuga Bay; se están quedando en el hotel porque no tienen otra opción. Se están quedando en la piscina. Playa Escondida y otros sitios son peores que Tortuga Bay y siguen abiertos. En Playa Escondida hubo un accidente con muerte el año pasado. Es mucho más difícil entrar cuando el mar está agitado. En Isabela, Los Túneles es mucho más agitado. No sé de dónde se cogieron para cerrar. Por eso digo que se están lavando las manos.

¿Por el último accidente hubo pérdidas humanas?

Exacto, un compañero nuestro falleció, pero por infarto, no por ahogamiento...

¿Y ahora se han agrupado alguna asociación o grupo?

No, pero queremos formar una porque nos recomiendan tener vida jurídica.