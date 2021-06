Skaters de Guayaquil: “Estamos hartos de que las autoridades no nos miren”

Haciendo piruetas, brincando en cada acera, rodando con los brazos abiertos sobre las vías o los parques a los que ayer llegaron; los skaters de Guayaquil conmemoran el Día Mundial del Skateboarding, y en alusión a la fecha, alzaron su voz para reclamar espacios para entrenar.

“Estamos hartos de que las autoridades no nos miren, que crean que lo que hacemos no tiene peso ni merece respeto. Este es un deporte mundial, que aquí no tiene apoyo. Ni eso ni espacios”, aseguró Sebastián Roldán, quien vive en La Garzota; y ayer llegó hasta el parque del Centenario para participar de la marcha pacífica que organizaron las comunidades Animals y South Blood.

Mientras la Alcaldía no cree espacios, lo que hacemos seguirá siendo criticado aún por muchos.

Tammy Rendón,

skater

En el sitio, en el que solo se podía escuchar el sonido de las ruedas que chocaban contra el pavimento, decenas de skaters se reunieron para demostrar lo que hacen. “Somos una comunidad de al menos 40.000 amantes, aficionados y deportistas. Por no mirarnos, se están perdiendo talentos, nos urge contar con parques de skate”, hizo énfasis Alejandro García, uno de los organizadores; al recordar que el skatebaording ya es considerado un torneo olímpico y que Guayaquil y la Zona 8 (Durán y Samborondón), podrían “fácil” dar a sus representantes.

Decenas de skaters se reunieron en el parque Centenario, ayer. Alex Lima

“En el 2017, Ecuador ganó ya la primera medalla de oro en un torneo panamericano de este tipo. Si ahora no vamos a Tokio es porque no hay dónde entrenar. Lo hacemos donde podemos, pese al riesgo”, señaló Buchner Parra, expresidente de la comisión de skateboarding del Ecuador.

A decir de Parra, si bien en Guayaquil existen cinco espacios para practicar skate, apenas dos ahora son funcionales (el skatepark Mall del Sol y el del parque Ramón Unamuno). “El resto está cerrado o en mal estado. Hemos planteado reuniones a la alcaldesa, hemos enviado oficios, pero no obtenemos respuestas”, lamentó.

Amo lo que hago porque divierte y es sano. Es un deporte que une todo, incluido el arte, y que no tiene apoyo.

Sergio Baten,

skater

A decir de la comunidad, entre quienes llegaron también deportistas de La Puntilla, donde los skateparks son nulos, como ya lo publicó EXPRESO, el Municipio debería incluir la construcción de estos espacios entre sus prioridades. “Son parte del espacio público que requieren los niños, los jóvenes, el barrio. Si en el extranjero son parte de la cultura y hasta del turismo, ¿por qué no darle la importancia entonces deseada?”, precisó el ecologista Xavier Salgado, miembro también de la comunidad.