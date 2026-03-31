Semana Santa en Guayaquil: rutas y actividades familiares para el feriado

Procesiones, visitas a iglesias y varios eventos se desarrollarán en Guayaquil entre el jueves 2 y domingo 5 de abril

La Catedral Metropolitana de Guayaquil se consolida como uno de los principales puntos de visita durante la Semana Santa en la ciudad.

La Semana Santa de 2026 llega con una agenda que combina tradición religiosa y espacios de recreación en Guayaquil. Durante el feriado, miles de familias optan por recorridos urbanos que incluyen iglesias emblemáticas y actividades culturales organizadas en distintos puntos de la ciudad.

Desde el domingo 29 se desarrollaron actividades como la preparación de fanesca, que fue distribuida entre miles de asistentes en la plaza Vicente Rocafuerte, ubicada en la intersección de la avenida 9 de Octubre y Pedro Carbo. Ese mismo día, en el marco del Domingo de Ramos, fieles acudieron a distintas iglesias de la ciudad para la tradicional bendición de los ramos.

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El jueves 2 de abril, a las 09:00, comenzará la tradicional ruta de las siete iglesias, en un circuito que integra templos del centro de la ciudad:

Catedral Metropolitana de Guayaquil (Chimborazo entre 10 de Agosto y Clemente Ballén)

San Alejo (Eloy Alfaro y Luzárraga)

San Francisco (avenida 9 de Octubre y Pedro Carbo)

Basílica Menor de La Merced (Víctor Manuel Rendón y Pedro Carbo)

San Agustín (Luis Urdaneta y Pedro Moncayo)

Santo Domingo de Guzmán (Rocafuerte y Cornelio Vernaza)

La Victoria (avenida Quito entre 10 de Agosto y Clemente Ballén)

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También el jueves 2, en el Museo del Cacao, ubicado en las calles Panamá e Imbabura, se inaugurará la exposición Miradas al Centro Urbano de Guayaquil, con fotografías de la arquitectura de la ciudad. Además, desde ese día hasta el domingo 5, el parque Seminario albergará una feria de emprendedores.

Procesión del Cristo de Consuelo 2026

El viernes 3 de abril, a partir de las 07:00, se desarrollará la tradicional procesión del Cristo del Consuelo, en el suroeste de Guayaquil, en la que se espera la llegada de miles de feligreses. El recorrido iniciará en Lizardo García y la A. También a esa hora se realizará la Procesión del Norte, que partirá desde la iglesia Nuestra Señora de la Alborada.

El domingo 5 de abril se activará la Ruta Centro, con actividades familiares en la calle Panamá y otras vías de esa zona de Guayaquil. Asimismo, durante los días de feriado, los porteños y visitantes foráneos tienen otras opciones como los malecones 2000 y del Salado, Puerto Santa Ana, cerro Santa Ana, Las Peñas y otros puntos.

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