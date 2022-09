Los robos en motocicleta 'corren' a los vecinos en el barrio del Seguro

“Nos estamos quedando cada vez más solos”, dice con tristeza Emilio Caicedo, un adulto mayor que asegura que el barrio del Seguro empieza a vaciarse debido a la delincuencia que se vive en la zona en los últimos meses.

Tal como EXPRESO lo ha contado en una serie de reportaje, el barrio del Seguro, ya no es tan seguro, como su nombre. Las personas salen a sus casa casi que corriendo, mirando de un lado a otro y evitando caminar lo menos posible, debido a la delincuencia.

El morador comenta que los repetidos asaltos que se dan en el sector ha hecho que muchas familias busquen otra zona para vivir. ”Solo en los últimos dos meses recuerdo por lo menos siete robos en moto. Vienen de otro lugar y roban a los residentes. Por eso es que muchas familias han decidió irse y dejar este barrio que fue tan lindo”, reclama.

Julio Cañizares, quien habita en el sitio hace 5 años, asegura que las condiciones del sector no son seguras. “Hay mucha oscuridad y poca vigilancia por parte de la Policía. Unos cuantos tenemos cámaras la casa, pero no todos pueden adquirirlas. Hace falta que el Gobierno o el Municipio, quien sea, instale más. Nos estamos quedando solo y no queremos eso”, manifestó.

Los moradores esperan que las cosas mejoren en esta zona de Guayaquil. "Realmente no es de sorprenderse tanto por la delincuencia. Creo que ocurre en todo lado, pero esperemos la situación cambie en el barrio y en toda la ciudad", pidió Cañizares.