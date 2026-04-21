Retienen camión con madera de samán no declarada en el noroeste de Guayaquil

Publicado por Carlos Isaac Pino Creado: Actualizado:

Decomiso de madera Autoridades retuvieron el camión en Pascuales por portar permisos irregulares.

El peritaje confirmó que los 21,83 m3 de samán no coincidían con la guía oficial.

La medida administrativa evitó la exportación ilícita del recurso forestal.

La Unidad de Protección del Ambiente (UPMA) y el Ministerio del Ambiente retuvieron un tractocamión el pasado 17 de abril tras confirmar que transportaba 21,83 metros cúbicos de madera de samán con documentación irregular en el noroeste de Guayaquil.

Operativo técnico y retención del automotor

La intervención se ejecutó durante un recorrido por los distritos Pascuales, Florida y Nueva Prosperina. Al detener la marcha del vehículo pesado, los funcionarios exigieron la guía de movilización, detectando de forma inmediata que la información declarada en los papeles no coincidía con el cargamento físico que se intentaba trasladar.

El coordinador de este operativo, sargento Fran Huilca, de la Unidad de Protección de Medio Ambiente de la Policía Nacional, explicó que tras el hallazgo inicial, peritos del Ministerio del Ambiente ejecutaron una evaluación técnica en el sitio para dimensionar la carga.

Policía investiga el contenido del camiónCORTESÍA

El análisis determinó que el producto forestal se transportaba de manera ilegal, configurando una infracción directa a la normativa ambiental vigente.