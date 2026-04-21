distribución ilegal
Retienen camión con madera de samán no declarada en el noroeste de Guayaquil
La intervención impidió la exportación de un lote cuyo registro difería de los papeles oficiales presentados por el chofer
Decomiso de madera
- Autoridades retuvieron el camión en Pascuales por portar permisos irregulares.
- El peritaje confirmó que los 21,83 m3 de samán no coincidían con la guía oficial.
- La medida administrativa evitó la exportación ilícita del recurso forestal.
La Unidad de Protección del Ambiente (UPMA) y el Ministerio del Ambiente retuvieron un tractocamión el pasado 17 de abril tras confirmar que transportaba 21,83 metros cúbicos de madera de samán con documentación irregular en el noroeste de Guayaquil.
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La intervención se ejecutó durante un recorrido por los distritos Pascuales, Florida y Nueva Prosperina. Al detener la marcha del vehículo pesado, los funcionarios exigieron la guía de movilización, detectando de forma inmediata que la información declarada en los papeles no coincidía con el cargamento físico que se intentaba trasladar.
El coordinador de este operativo, sargento Fran Huilca, de la Unidad de Protección de Medio Ambiente de la Policía Nacional, explicó que tras el hallazgo inicial, peritos del Ministerio del Ambiente ejecutaron una evaluación técnica en el sitio para dimensionar la carga.
El análisis determinó que el producto forestal se transportaba de manera ilegal, configurando una infracción directa a la normativa ambiental vigente.
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