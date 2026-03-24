Patente municipal en Guayaquil: cuántos han pagado y cuánto se recauda

El pago del impuesto a la patente municipal avanza, pero aún miles de contribuyentes deben cumplir con esta obligación

Guayaquil ya recauda 2,4 millones de dólares por la patente municipal.

La patente municipal en Guayaquil ha generado sorpresa entre algunos ciudadanos, mientras otros ya han cumplido con el pago obligatorio. Hasta el momento, 16.927 contribuyentes han cancelado este impuesto, de un total cercano a 90.000 obligados.

Entre enero y lo que va de marzo, el Municipio ha recaudado $2,4 millones por este tributo, y se proyecta alcanzar los $27 millones en 2026.

Desde el Municipio se destaca que “cada centavo que ingresa a las arcas municipales se retribuye en obras y servicios”, enfocados en infraestructura, seguridad y bienestar ciudadano.

¿Qué es el impuesto a la patente municipal?

El impuesto a la patente municipal es un tributo anual que deben pagar las personas naturales o jurídicas que tengan un Registro Único de Contribuyentes (RUC) y ejerzan actividades:

Comerciales

Industriales

Financieras

Inmobiliarias

Profesionales

Este impuesto está regulado por los artículos 546 al 550 del COOTAD y se calcula en función del patrimonio dentro del cantón Guayaquil.

Si tienes RUC activo en Guayaquil debes declarar y pagar la Patente Municipal.

Patente Municipal: ¿Hasta cuándo se debe pagar?

La declaración y el pago deben realizarse hasta 30 días después de la fecha límite del Impuesto a la Renta. El trámite se puede hacer en línea a través del portal municipal.

En caso de requerir atención presencial, el sistema notifica automáticamente al contribuyente para continuar el proceso.

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¿Quiénes están exentos de pagar la patente municipal?

Existen grupos que no deben pagar este impuesto:

Artesanos calificados por la Junta Nacional de Defensa del Artesano

Personas bajo el régimen de la Ley de Fomento Artesanal

Adultos mayores (65 años o más), si cumplen estas condiciones:

Ingresos mensuales menores a cinco salarios básicos

Patrimonio inferior a 500 salarios básicos

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