Municipio de Guayaquil plantea multas por basura en peatonales cerradas

Publicado por Juan Ponce Merchán Creado: Actualizado:

Lo que debes saber La instalación de puertas irregulares en calles peatonales de Guayaquil ha complicado la recolección de basura en varios sectores.



El Municipio plantea una reforma a la ordenanza que incluye multas para quienes incumplan la separación de residuos y la instalación de tachos móviles.

Analiza sanciones del 20 % del Salario Básico Unificado para los representantes de peatonales cerradas donde no se gestione adecuadamente la basura.

El Municipio de Guayaquil propone sanciones y nuevos tachos móviles para evitar la acumulación de basura en peatonales con puertas irregulares.

La institución reconoció que la instalación de puertas irregulares en calles peatonales de varios sectores de la ciudad ha complicado el ingreso del personal encargado de la recolección de desechos. Como consecuencia, se ha incrementado la acumulación de basura en los exteriores de estos accesos.

A través de un comunicado, la entidad advirtió que esta situación genera problemas de insalubridad y afecta la imagen urbana. La acumulación de basura en peatonales cerradas expone a residentes y transeúntes a focos de contaminación y malos olores

¿Habrá multas por incumplir la normativa?

Dentro de la reforma a la ordenanza, el Municipio plantea que exista una obligación de separar los residuos para facilitar su aprovechamiento.

El incumplimiento de esta disposición será sancionado con una multa equivalente al 20 % del Salario Básico Unificado (SBU). La sanción recaería sobre el representante del colectivo que solicitó la instalación de elementos de seguridad en la peatonal.

Según el Cabildo, la medida busca que los moradores de sectores cerrados colaboren con una correcta disposición de los desechos y eviten que las bolsas queden expuestas en la vía pública.

Tachos móviles y señalética en peatonales

El Municipio de Guayaquil también propone la instalación de tachos de basura móviles en los ingresos de las peatonales.

La idea es crear puntos accesibles y ordenados para la disposición de residuos, evitando que la basura se acumule en las calles. Esta iniciativa estaría acompañada de señalética para orientar a los residentes sobre los horarios y lugares de recolección.

Por ahora, la reforma se encuentra en etapa de socialización y todavía no existe una fecha definida para su aplicación. Sin embargo, el Municipio espera que estas medidas ayuden a reducir la presencia de basura en zonas donde existen cerramientos irregulares.