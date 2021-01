De la alta cultura de Nueva York a un gran "trabajo de hormiga" en Guayaquil: la historia de Eliana Hidalgo

Guayacos es una sección en la que contamos historias de los habitantes de Guayaquil, vidas que alimentan y hacen más rica esta ciudad. Relatos que ayudan a conocer mejor la madera de la que están hechos.

Luego de graduarse en el College of the Holy Cross, en la ciudad de Worcester (Massachusetts, Estados Unidos), la guayaquileña Eliana Hidalgo Vilaseca se mudó con su título de Licenciada en Historia del Arte y Francés a la gran y ecléctica ciudad de Nueva York. Durante los siguientes tres años en este nuevo destino, se dedicó a sacarle el máximo provecho a todas sus experiencias. Eliana consiguió dos trabajos en distintas áreas del sector cultural, que llevaron su experiencia del arte a otro nivel.

Primero, participó en importantes compra-ventas en el Departamento de Arte Latinoamericana de la reconocida casa de subastas Sotheby´s, institución donde también hizo una Maestría en Administración de Arte. Segundo, descubrió su verdadera pasión dentro de la industria del arte, que es la producción de exposiciones, en el prestigioso museo Salomon R. Guggenheim.

En 2010, decidió regresar a su ciudad de origen, donde actualmente reside junto a su esposo Thomas y sus hijos Mateo y Olivia, de cinco y tres años respectivamente. A su retorno, trabajó como coordinadora en el Museo Municipal de Guayaquil durante un brevísimo periodo para luego cofundar y codirigir la galería de arte No MíNiMo por casi tres años. Finalmente, desde hace ocho años, decidió abrirse para crear su propia marca: EACHEVE (un juego fonético de sus iniciales), dedicándose a asesorar a coleccionistas, gestionar proyectos expositivos, producir publicaciones y dictar talleres de historia del arte.

[MISSING]binding.image.description PALOMA AYALA

Eliana busca alejarse del prejuicio de que el arte es un lujo innecesario. Por el contrario, asegura que toda expresión artística "nos permite ver el mundo desde otra perspectiva, ayudándonos a darle sentido o a entender algún problema, en un espacio seguro por medio de los artistas". Es con esa idea que asegura que la labor de los artistas puede ir más allá de lo evidente en un primer nivel.

De fan del 'Cazador de cocodrilos' a defensor de la naturaleza de Guayaquil Leer más

"Los artistas son siempre los primeros en tratar temas a través de obras incluso antes que otros medios, como la prensa", sentencia. "El buen artista es aquel que es exitoso en transmitir el mensaje que quiere comunicar, que puede ser un tema personal, espiritual, colectivo o político, entre otros", agrega.

Con respecto al arte, ¿qué exactamente quieres para la ciudad?

Un museo donde pueda ir a encontrar arte moderno y contemporáneo ecuatoriano.

[MISSING]binding.image.description PALOMA AYALA

Pero aquí, en Guayaquil, sí hay museos...

Sí hay museos, pero no hay museos donde pueda enfrentarme al arte moderno o contemporáneo de nuestro país. No hay un espacio que eduque y fomente la producción de arte actual y del pasado. Cuando yo regresé hace 10 años, no sabía nada de arte ecuatoriano y fue muy difícil para mí --al no tener un museo en la ciudad-- poder aprender todo lo que se había creado en mi país. Además, tampoco había publicaciones que hablen de arte ecuatoriano. No hay un lugar donde pueda llevar a mis hijos a que se eduquen sobre arte. Si viene a visitarme un amigo del exterior y quiere ir a un museo, para ver obras modernas o contemporáneas, me tocaría llevarlo a la casa de un coleccionista, pues en el Museo Municipal solo están los retratos de los presidente y, en el MAAC, las obras interesantes están guardadas en la reserva. Rara vez encontramos buenas exposiciones en dichos museos. Creo que es importante tener un espacio donde siempre ocurra esto.

En tu opinión, ¿a qué se debe este problema?

Principalmente, se debe a que aunque haya la infraestructura y presupuesto, no hay una planificación a largo plazo puesto que los museos no están manejados por expertos en el tema.

Ahora, hablemos de soluciones…

En el caso de Guayaquil, la solución es que el sector privado contribuya con la escena artística mediante el coleccionismo. Lamentablemente, no hay personas ni instituciones --con excepción de algunos que prefiero mantener en privado-- que coleccionan arte y que constantemente están apoyando la escena. Creo que es importante formar más coleccionistas informados para que nuestra escena crezca.

Una de las actividades que buscan crear nuevos públicos para el arte contemporáneo en Guayaquil. PALOMA AYALA

Hace unas semanas, entrevisté a la promotora cultural Catalina Reyes. Ella cree que para mejorar la situación de esta falta de una ¨cultura de la cultura¨, el sector público puede actuar como un ¨ente articulador¨. ¿Estás de acuerdo con esto?

Sí estoy de acuerdo. Por ejemplo, no hay deducción de impuestos por adquirir arte. Tiene que haber incentivos para que haya coleccionismo.

Producciones en miniatura, el arte con el que José Andrés Falquez destaca en el mundo Leer más

¿Estás practicando lo que predicas?

Yo sí practico lo que predico. En EACHEVE, voy a cumplir ocho años asesorando a coleccionistas, gestionando proyectos expositivos. Por ejemplo, este año se montó la exhibición de Leandro Pesantes ¨De la Nada a la Existencia¨ en el Driving Range [club de golf local]. También, produciendo publicaciones --como los Diarios Ilustrados de Eduardo Solá Franco y el Libro de Roberto Noboa--, y dando talleres de Historia del Arte. Quiero formar a potenciales coleccionistas que tengan el poder adquisitivo para activar la industria. La escena no va a crecer hasta que no haya patrocinadores. Con respecto a las publicaciones, como te explicaba, no solo hay un hueco de la institución física como el museo, hay también un hueco de archivos.

Pero si no hay coleccionistas, ¿a quién estas asesorando?

A través de EACHEVE, trato de acercar a nuevos públicos al arte para que en el futuro puedan aportar al crecimiento de la escena. Es un trabajo de hormiga, pero poco a poco se van viendo los resultados. Los coleccionistas privados y las instituciones son claves para que una escena sólida exista. Un artista tiene que vender y no solo vender a coleccionistas privados, sino también a instituciones pues si no todo el arte termina en las casas y no puede ser disfrutado por el público.

Interesante concepto, el de 'coleccionista informado'. ¿Qué es exactamente?

Un coleccionista informado es aquel que está pendiente --en el sentido de querer apoyarlo y verlo crecer-- al artista en su trayecto. Es alguien que se interesa más allá de la simple compra de la obra para colgarla en su pared con propósitos decorativos. Al saber más sobre el artista va a poder disfrutar mucho más de la obra versus alguien que solo la compró para decorar.

Dos de los libros editados por Eliana Hidalgo. SOPHÍA ALARCÓN

¿Cómo se relaciona el museo que deseas para Guayaquil y el coleccionismo?

Si en la ciudad tuviésemos 20 coleccionistas importantes, que pueden ser instituciones privadas, no necesariamente personas, la escena artística sería diferente. Con una donación de cada uno de estos coleccionistas, se podría hacer maravillas, como la creación y ejecución de un museo. Los museos son espacios educativos que sin duda también aportarían a la formación de nuevos públicos y coleccionistas, creando un círculo virtuoso.

Dame otro ejemplo de la importancia del coleccionismo para el desarrollo de la escena artística.

En otros países de nuestra región con escenas artísticas sólidas, hay coleccionistas importantes, como la familia Cisneros [de origen venezolano], que han llevado a artistas a otros niveles gracias a que donaron su colección privada a instituciones. A través del coleccionista, los artistas pueden llegar a instituciones importantes. Por ejemplo, la familia Cisneros donó una parte de su colección de arte abstracto latinoamericano al MoMA de Nueva York.

Así las cosas, entonces, ¿si no tengo poder adquisitivo para coleccionar, no puedo aportar a la escena artística?

No es verdad. El coleccionismo acelera el crecimiento, pero puedes apoyar sin adquirir. El arte puede ser para todos. Por ejemplo, visitando museos o demandando a que existan espacios culturales.

Y en tu hogar, ¿cómo inculcas el amor al arte en los niños?

Siempre he inculcado el amor al arte a mis hijos a través de visitas a museos y galerías, contándoles sobre artistas y haciendo manualidades. En mi casa el arte está tan normalizado que se saben hasta los nombres de los artistas.