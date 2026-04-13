Global Roller Day 2026 en Guayaquil: Con dos rodadas se hará la fiesta de los patines

Publicado por Juan Pablo Pérez Tomalá Creado: Actualizado:

Lo que debes saber El Global Roller Day es una iniciativa que nació en Guayaquil , en 2018, para fomentar la movilidad en patines, patinetas y vehículos de micromovilidad

, en 2018, para fomentar la movilidad en patines, patinetas y vehículos de micromovilidad Dos grupos de patinadores en Guayaquil harán rodadas, este 15 y 17 de abril , para festejar sobre ruedas en el espacio público

, para festejar sobre ruedas en el espacio público EXPRESO ha recogido cómo muchas personas se movilizan en patines, patines y vehículos de micromovilidad, desafiando a la inseguridad vial

Quienes se movilizan en patines, patinetas y vehículos de micromovilidad festejan este 14 de abril el Global Roller Day, o Día Mundial del Patinador, cuya iniciativa nació en Guayaquil, en 2018.

La fiesta de la micromovilidad se ha extendido a varias ciudades y países de la región. En estos días se patina para celebrar en Quito, Bogotá, México, Buenos Aires, Brasil, según recoge la cuenta Global Roller Day, en la red social Instagram.

Guayaquil se alista para tener su propia jornada festiva, de la mano de dos grupos de patinaje urbano: Roller Crew y Guayakill Patina.

Actividades por Global Roller Day en Guayaquil

"Los esperamos con su vestuario más vistoso. No olvides tus luces y protecciones", fue la invitación que Roller Crew hizo a través de su guía, Malú Villacreses.

Día: Miércoles 15 de abril de 2026

Miércoles 15 de abril de 2026 Hora: 20:30

20:30 Lugar: Sede de Roller Crew (avenida Cosme Renella y 1er callejón 12A, diagonal al jiu jit Mantra, ciudadela FAE)

Sede de Roller Crew (avenida Cosme Renella y 1er callejón 12A, diagonal al jiu jit Mantra, ciudadela FAE) Recorrido: Al centro de la ciudad

La rodada del grupo Roller Crew partirá desde este punto de La FAE

Guayakill Patina ofrece rodada de integración en patines

Este grupo de patinaje urbano, pionero del Global Roller Day, tendrá su rodada gratuita este viernes 17 de abril, con una ruta de nivel medio.

Día: Viernes 17 de abril de 2026

Viernes 17 de abril de 2026 Hora: 19:30

19:30 Lugar: Guayaquil Pickleball Complex (Kennedy Norte)

Guayaquil Pickleball Complex (Kennedy Norte) Recorrido: avenida Francisco de Orellana, Tiki Roots (avenida del Periodista, frente al parque de la Kennedy), Urdesa, Miraflores, Guayarte y retorno

La rodada de Guayakill Patina comenzará y terminará en Kennedy Norte

EXPRESO recogió, el pasado 5 de abril, cómo los usuarios de micromovilidad disfrutan de transportarse en el espacio público, pese a la inseguridad vial y la falta de infraestructura adecuada.