Corte de agua en el norte de Guayaquil afecta a familias este 23 de abril

Publicado por Juan Ponce Merchán Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Un corte de agua potable sorprendió este 23 de abril a moradores de la Alborada, Sauces y otros sectores del norte de Guayaquil, generando complicaciones en las actividades diarias y múltiples quejas ciudadanas.

La interrupción del servicio de agua, causada por una fuga emergente, provocó malestar entre los usuarios.

Un sorpresivo corte de agua potable afectó este jueves 23 de abril a moradores de varios sectores del norte de Guayaquil, entre ellos la Alborada y Sauces. La interrupción del servicio complicó las actividades cotidianas de las familias, especialmente en horas clave como la preparación del almuerzo.

Carmen López, residente de la primera etapa de la Alborada, relató las dificultades que enfrentó debido a la falta de suministro. “No pudimos cocinar con normalidad por la falta de agua”, comentó la madre de familia, evidenciando el impacto inmediato del corte.

Interagua reporta trabajos emergentes

A través de sus canales oficiales, la empresa Interagua informó que la suspensión del servicio responde a trabajos de reparación por una fuga emergente en la red, lo que provocó una afectación temporal en varias zonas.

Los sectores reportados con interrupción del servicio son:

Alborada Etapa I

Alborada Etapa II

Sauces I

Ciudadela Alborada Etapa II

Hasta el cierre de este artículo, no se ha detallado una hora exacta para la restitución completa del servicio.

La situación generó múltiples reacciones en redes sociales, donde usuarios expresaron su malestar por la recurrencia de estos cortes. Andrés Garcés cuestionó la frecuencia de estas interrupciones: “Casi 24 horas sin agua el fin de semana pasado y ahora otra vez sin servicio”, escribió.

Otros ciudadanos también reportaron problemas en sectores no mencionados inicialmente, como Las Orquídeas. Shirley Coloma señaló: “Desde las 13:00 se fue el agua en el sector, ¿qué está pasando?”.

Estas quejas evidencian una preocupación creciente por la continuidad del servicio básico en el norte de la ciudad.

La reiteración de estos cortes ha generado incertidumbre entre los habitantes, quienes demandan soluciones más eficientes y una comunicación más clara por parte de las autoridades y la empresa encargada.