Concejala Vera: “El PSC quiere desestabilizar el Municipio de Guayaquil”

La concejala Emily Vera acusa al PSC de buscar desestabilizar Guayaquil en medio de la crisis por la detención de Álvarez

La subrogación de la Alcaldía de Guayaquil continúa generando reacciones en el ámbito político. Este 31 de marzo, la concejala de Revolución Ciudadana, Emily Vera, se pronunció sobre la postura de las edilas del Partido Social Cristiano (PSC) en medio de la crisis institucional.

Durante una entrevista en el medio digital Ecuador En Directo, Vera sostuvo que existe un trasfondo político en las acciones del PSC. “Hay un cálculo político por parte de las concejalas del PSC porque pretenden, asumo, que su partido intente regresar”, afirmó.

RELACIONADAS PSC pide a Contraloría control urgente por subrogación de la Alcaldía

Críticas al PSC y pedido sobre Aquiles Álvarez

En ese contexto, la edil consideró que, si se plantea la renuncia del alcalde Aquiles Álvarez, quien se encuentra detenido, lo coherente sería formalizar su situación administrativa. “Sería lo más lógico que firme su licencia y vacaciones, que aún tiene vigentes”, señaló.

Vera también lanzó críticas directas contra las concejalas socialcristianas, a quienes acusó de generar inestabilidad. “Lo que busca el PSC es desestabilizar el Municipio de Guayaquil, quieren ocasionar caos y están haciéndole el juego al Gobierno central”, expresó.

Emily Vera ha mostrado su apoyo a Tatiana Coronel, alcaldesa subrogante. Cortesía

La concejala también cuestionó al Ejecutivo, al que acusó de impulsar un modelo centralista. Según ella, existen señales de esta tendencia en procesos administrativos.

“Nos damos cuenta de que las acciones contra Guayaquil marcan una hoja de ruta hacia un centralismo. Aquiles Álvarez era una persona incómoda al poder”, manifestó, al tiempo que mencionó procesos congelados en el Sercop y decisiones relacionadas con Segura EP.

Respuesta de una de las concejalas

Ante estas declaraciones, EXPRESO contactó a Ana Chóez, quien rechazó las acusaciones y aclaró la postura de su bancada.

“Bajo ninguna circunstancia queremos tomar un espacio. Le corresponde a Tatiana Coronel, con la legalidad que esto se merece”, indicó.

Subrogación de la Alcaldía de Guayaquil genera pedido a Procuraduría

Cabe recordar que las concejalas del PSC, Ana Chóez y Cinthia García, solicitaron un pronunciamiento a Juan Carlos Larrea, titular de la Procuraduría General del Estado. El pedido busca esclarecer la legalidad del acto de subrogación aprobado el 26 de marzo de 2026 por el Concejo Municipal, que permitió que Tatiana Coronel asuma funciones tras la detención del alcalde Aquiles Álvarez.

En el documento enviado, las edilas advierten que “no consta la existencia de licencia, vacaciones o cualquier otra forma de ausencia previamente reconocida conforme al ordenamiento jurídico”, lo que podría afectar la validez del proceso.

Las concejalas plantearon varias preguntas para que la Procuraduría emita un criterio jurídico:

¿Es procedente subrogar a un alcalde sin ausencia legal reconocida?

¿La prisión preventiva puede justificar la subrogación en gobiernos autónomos?

¿Cuál es el procedimiento legal que debe seguir un Concejo Municipal?

¿Qué efectos tiene un acto administrativo que no cumple requisitos legales?

Además, solicitaron que se definan criterios claros para aplicar la figura de subrogación en autoridades de elección popular y los parámetros que deben seguir los gobiernos locales.

RELACIONADAS PSC pide informe sobre vacaciones de Aquiles Álvarez en Guayaquil

Pero las concejalas también solicitaron a la Contraloría General del Estado una revisión preventiva por una posible ilegalidad en la subrogación de la Alcaldía. Las edilas Ana Chóez, Cinthia García y Nelly Pullas enviaron un oficio dirigido al contralor general, Mauricio Torres, en el que piden evaluar con carácter urgente la legalidad de la decisión tomada el 26 de marzo de 2026.

Si quieres seguir leyendo contenido de calidad, no olvides suscribirte aquí.