¿Sin agua otra vez? Pasos para que Interagua no te cobre de más

Publicado por Juan Ponce Merchán Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Los cortes de agua en Guayaquil han generado reclamos por posibles cobros excesivos. Interagua explica cómo reportar y evitar pagos injustificados.

La falta de agua en varios sectores de Guayaquil preocupa a usuarios que temen alzas en sus planillas.





Los recientes cortes de agua en Guayaquil han generado molestias entre los ciudadanos, quienes cuestionan la continuidad del servicio y posibles incrementos en sus planillas. Ante este escenario, EXPRESO ha detallado los pasos que los usuarios pueden seguir para evitar cobros indebidos.

¿Tienes un corte de agua? Repórtalo de inmediato

Es clave dejar constancia de la falta de servicio desde el primer momento. Para ello, los usuarios deben comunicarse con Interagua a través del número 134 o utilizar el agente virtual “Iris” en WhatsApp (098 501 4693).

Este reporte genera un registro oficial que puede servir como respaldo en caso de reclamos por cobros elevados.

Si pese a no tener agua el consumo reflejado en la planilla es mayor al habitual, el usuario puede solicitar una inspección técnica.

A través del call center 134 se puede agendar un servicio especializado para detectar posibles fugas internas, que podrían justificar el aumento en el consumo registrado.

Limpieza de cisternas: cómo solicitar el servicio

Para quienes cuentan con cisternas en casa, Interagua también ofrece el servicio de limpieza. El proceso se realiza desde la aplicación móvil:

Ingresar a “Servicios”

Seleccionar “Venta de servicios”

Escoger “Limpieza de cisterna”

Completar los datos solicitados

Interagua mantiene habilitados canales digitales para reportar problemas o solicitar servicios. Entre los principales están:

Fugas de agua potable

Falta de tapa de alcantarillado

Desbordes de aguas servidas

Denuncias de fraude

Limpieza de sumideros

Falta de rejillas

¿Por qué hubo cortes de agua en Guayaquil?

La concesionaria informó que la interrupción del servicio se debió a problemas en el sistema VRP, lo que obligó a suspender el suministro en varios sectores desde tempranas horas.

La situación incluso llevó al despliegue de tanqueros para abastecer a zonas afectadas, generando preocupación entre los residentes.