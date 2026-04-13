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Fabián Pozo presenta el libro Boicot Político y revela las claves del juicio a Guillermo Lasso

Fabián Pozo Neira presentó en Quito su libro sobre el caso Flopec, la Corte Nacional y la muerte cruzada en el gobierno de Guillermo Lasso Mendoza

Publicado por
Stefania Massa

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En un elegante evento que tuvo lugar en los salones de la Universidad Andina Simón Bolívar, en Quito, se presentó la segunda edición del libro Boicot político: el retorno de los sofistas, del abogado y exsecretario general jurídico de Gobierno Fabián Pozo Neira.

Ante un público compuesto por gente vinculada al mundo de la política, empresarios, amigos e invitados especiales, Neira explicó el sentido de su obra que analiza el fallo de la Corte Nacional de Justicia en el caso Flopec, y los pormenores de la crisis que llevaron a la muerte cruzada durante el gobierno de Guillermo Lasso.

El encargado de la presentación fue el expresidente, quien se refirió con claridad sobre el juicio político en su contra.

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Fernando Santos y Gustavo Cordero.

Fernando Santos y Gustavo Cordero.Leonardo Velasco // EXPRESO

LANZAMIENTO LIBRO BOICOT POLÍTICO, DE FABIÁN POZO NEIRA

Ana Belén Cordero y Ángel Córdova.

Ana Belén Cordero y Ángel Córdova.Leonardo Velasco // EXPRESO

LANZAMIENTO LIBRO BOICOT POLÍTICO, DE FABIÁN POZO NEIRA

Durante la presentación, el expresidente Guillermo Lasso y el autor del libro, Fabián Pozo.

Durante la presentación, el expresidente Guillermo Lasso y el autor del libro, Fabián Pozo.Cortesía Bolívar Parra

LANZAMIENTO LIBRO BOICOT POLÍTICO, DE FABIÁN POZO NEIRA

Sebastián Corral y Luca Zanotto.

Sebastián Corral y Luca Zanotto.Leonardo Velasco // EXPRESO

LANZAMIENTO LIBRO BOICOT POLÍTICO, DE FABIÁN POZO NEIRA

María Brown, Gustavo Manrique, Edwin Ronquillo, Julio José Pardo y José Ruales.

María Brown, Gustavo Manrique, Edwin Ronquillo, Julio José Pardo y José Ruales.Leonardo Velasco // EXPRESO

LANZAMIENTO LIBRO BOICOT POLÍTICO, DE FABIÁN POZO NEIRA

Patricio Donoso, Michel Ribadeneira y Francisco Rocha.

Patricio Donoso, Michel Ribadeneira y Francisco Rocha.Leonardo Velasco // EXPRESO

LANZAMIENTO LIBRO BOICOT POLÍTICO, DE FABIÁN POZO NEIRA

Jorge Peñafiel, Luis Fernando Ayala y Eitel Zambrano.

Jorge Peñafiel, Luis Fernando Ayala y Eitel Zambrano.Leonardo Velasco // EXPRESO

LANZAMIENTO LIBRO BOICOT POLÍTICO, DE FABIÁN POZO NEIRA

Mayra Sánchez y Verónica Salgado.

Mayra Sánchez y Verónica Salgado.Leonardo Velasco // EXPRESO

LANZAMIENTO LIBRO BOICOT POLÍTICO, DE FABIÁN POZO NEIRA

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