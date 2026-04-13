Fabián Pozo presenta el libro Boicot Político y revela las claves del juicio a Guillermo Lasso
Fabián Pozo Neira presentó en Quito su libro sobre el caso Flopec, la Corte Nacional y la muerte cruzada en el gobierno de Guillermo Lasso Mendoza
En un elegante evento que tuvo lugar en los salones de la Universidad Andina Simón Bolívar, en Quito, se presentó la segunda edición del libro Boicot político: el retorno de los sofistas, del abogado y exsecretario general jurídico de Gobierno Fabián Pozo Neira.
Sociedad
Libro de Fabián Pozo examina la muerte cruzada y el caso Lasso en Ecuador
Mariella Toranzos
Ante un público compuesto por gente vinculada al mundo de la política, empresarios, amigos e invitados especiales, Neira explicó el sentido de su obra que analiza el fallo de la Corte Nacional de Justicia en el caso Flopec, y los pormenores de la crisis que llevaron a la muerte cruzada durante el gobierno de Guillermo Lasso.
El encargado de la presentación fue el expresidente, quien se refirió con claridad sobre el juicio político en su contra.