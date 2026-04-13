Fabián Pozo presenta el libro Boicot Político y revela las claves del juicio a Guillermo Lasso

Publicado por Stefania Massa Creado: Actualizado:

En un elegante evento que tuvo lugar en los salones de la Universidad Andina Simón Bolívar, en Quito, se presentó la segunda edición del libro Boicot político: el retorno de los sofistas, del abogado y exsecretario general jurídico de Gobierno Fabián Pozo Neira.

Ante un público compuesto por gente vinculada al mundo de la política, empresarios, amigos e invitados especiales, Neira explicó el sentido de su obra que analiza el fallo de la Corte Nacional de Justicia en el caso Flopec, y los pormenores de la crisis que llevaron a la muerte cruzada durante el gobierno de Guillermo Lasso.

El encargado de la presentación fue el expresidente, quien se refirió con claridad sobre el juicio político en su contra.