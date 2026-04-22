Paz Vega se divorcia y cierra una etapa junto a Orson Salazar

Publicado por Ingrid Balseca Creado: Actualizado:

La relación entre la actriz Paz Vega y el empresario Orson Salazar ha llegado a su fin tras 25 años juntos y tres hijos en común. La pareja ha iniciado un proceso de separación que marca también el cierre de una etapa profesional compartida.

El inicio de su historia se remonta a 2002, cuando la intérprete atravesaba un momento clave en su carrera tras ganar el Goya a mejor actriz revelación por Lucía y el sexo. Ese mismo año conoció a Salazar y, tras una relación que avanzó con rapidez, contrajeron matrimonio en una ceremonia íntima en Caracas apenas tres meses después.

Desde entonces, consolidaron un vínculo estrecho tanto en lo personal como en lo profesional. Él asumió durante más de dos décadas la representación de la actriz, gestionando su carrera y participando en decisiones estratégicas que impulsaron su proyección internacional.

Se fueron a Estados Unidos

En 2004, ambos se trasladaron a Estados Unidos, fijando su residencia en Los Ángeles y ampliando su presencia en la industria cinematográfica.

Paralelamente, desarrollaron proyectos empresariales conjuntos en áreas como la producción audiovisual, el sector inmobiliario y la consultoría tecnológica, construyendo un entramado de sociedades compartidas.

En el ámbito familiar, tuvieron tres hijos: Orson Jr., Ava y Lenon. A lo largo de los años, la pareja mantuvo un perfil discreto, priorizando la privacidad de su entorno familiar pese a la notoriedad pública de la actriz.

En los últimos meses, se evidenció un cambio significativo en la dinámica profesional de Vega, quien decidió desvincularse de la gestión de su marido y fichar por una nueva agencia de representación. Este movimiento marcó un punto de inflexión que coincidió con el deterioro de la relación personal.

Los motivos de la ruptura...

Aunque no existe una versión oficial sobre las causas de la ruptura, distintas informaciones apuntan a una pérdida de confianza vinculada a la gestión económica y a problemas financieros compartidos, incluyendo deudas y posibles embargos de propiedades.

El escenario económico añade complejidad al proceso de separación. La actriz ha estado vinculada a reclamaciones de la Agencia Tributaria y a un entramado empresarial con actividad limitada en los últimos años, lo que configura un divorcio más condicionado por obligaciones financieras que por un reparto de grandes activos.

Actualmente, Vega afronta una nueva etapa centrada en su carrera con proyectos internacionales y su faceta como directora y en la estabilidad de sus hijos, mientras el proceso de separación avanza en el ámbito privado.