La niña que incomodó al mundo regresa: Mafalda tendrá serie en Netflix

Publicado por Danielle Marcillo Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Mafalda apareció por primera vez el 29 de septiembre de 1964 en el semanario argentino Primera Plana .

. Quino afirmó que Mafalda nunca llegaría a la adultez pues, de haber crecido en el contexto de la dictadura argentina, podría haber estado entre los desaparecidos de la época.



Aunque la tira dejó de publicarse en 1973, Mafalda continuó expandiendo su impacto global a través de reediciones, con traducciones a más de 30 idiomas.

Después de años de ausencia en la pantalla, Mafalda está lista para volver a hacer lo que mejor sabe: cuestionarlo todo. La icónica niña que odiaba la sopa y desarmaba el mundo con preguntas incómodas regresa en una nueva serie animada de Netflix, cuyo estreno está previsto para 2027.

El anuncio llega tras varias pistas lanzadas por la plataforma, que finalmente el 7 de abril reveló el primer vistazo oficial del proyecto. Con ello, se confirma el regreso de uno de los personajes más emblemáticos creados por Quino, cuya obra trascendió generaciones gracias a su mirada crítica, su ternura y su capacidad de poner en jaque al mundo adulto desde la lógica de una niña.

¿Quién es Mafalda y por qué marcó a generaciones?

Creada en 1964 por Quino, Mafalda no es solo un personaje de historieta: es una voz crítica que nació en plena efervescencia política y social de los años 60. Desde su aparente inocencia infantil, Mafalda observa el mundo con una lucidez incómoda, cuestionando temas como la guerra, las dictaduras, el consumismo y las desigualdades sociales, todo con un humor tan simple como demoledor.

A través de tiras publicadas inicialmente en Argentina, Quino construyó un universo donde cada personaje representaba distintas miradas de la sociedad. Sin embargo, fue Mafalda quien se convirtió en el eje de todo: una niña de clase media, profundamente preocupada por la humanidad, que odiaba la sopa casi tanto como las injusticias del mundo. Esa dualidad entre lo cotidiano y lo profundamente político, fue clave para conectar con lectores de distintas edades y contextos.

Con el paso del tiempo, su impacto trascendió fronteras, pues Mafalda dejó de ser solo un fenómeno editorial para convertirse en un símbolo cultural en toda Latinoamérica e incluso en otras partes del mundo. Su vigencia radica en que sus preguntas siguen sin tener respuestas fáciles, y en que su forma de mirar el mundo continúa siendo tan necesaria hoy como lo fue hace más de medio siglo.

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Lo que se sabe de la serie



La nueva serie animada estará dirigida por Juan José Campanella, ganador del Oscar por El secreto de sus ojos, quien también participa como guionista y productor del proyecto. La producción estará a cargo de su estudio, Mundoloco CGI, conocido por trabajos como Metegol, lo que anticipa una apuesta técnica sólida en el terreno de la animación.

El proyecto busca trasladar el espíritu original de la historieta a un lenguaje contemporáneo, manteniendo la estética clásica de los personajes mientras se adapta a nuevas audiencias. Uno de los mayores retos será conservar la sátira social y la profundidad filosófica que definieron la obra de Quino, algo que el propio Campanella ha reconocido como una responsabilidad clave dentro del proceso creativo.

Quino falleció en 2020.CORTESIA

Además, la familia y los herederos del autor están involucrados en la producción, asegurando que la esencia y la "voz" de personajes como Mafalda, Felipe, Susanita o Manolito se mantenga fiel al material original. Aunque aún no se han confirmado detalles sobre el elenco de voces, el enfoque apunta a una adaptación cuidadosa, respetuosa y emocionalmente conectada con su legado.

Con estreno previsto para 2027, la serie no solo busca revivir a un personaje querido, sino también reinsertarlo en la conversación contemporánea. Porque si algo dejó claro Mafalda desde el inicio, es que el mundo siempre necesita a alguien lo cuestione, aunque incomode.