Encuentro de Guitarras en Quito: todo lo que debes saber de la programación 2026

Publicado por Mariella Toranzos Creado: Actualizado:

Quito es la sede del Encuentro de Guitarras 2026, que se desarrolla desde el miércoles 22 al sábado 25 de abril con una agenda que combina conciertos, talleres, conferencias y clases magistrales. El evento reúne a músicos nacionales e internacionales en distintos espacios culturales de la ciudad.

La iniciativa, liderada por el Ensamble de Guitarras de Quito, propone un formato que articula formación y presentación artística. Las actividades se distribuirán entre el Centro Cultural Mamacuchara, el Centro de Arte Contemporáneo y el Teatro Capitol.

El Ensamble de Guitarras de Quito, creado en 1993 como parte del Departamento de Desarrollo y Difusión Musical del Municipio del Distrito Metropolitano, es una agrupación integrada actualmente por siete músicos. Hoy es administrado por la Fundación Teatro Nacional Sucre y desarrolla su trabajo en el Centro Cultural Mamacuchara. Su repertorio abarca desde música renacentista hasta propuestas contemporáneas ecuatorianas, lo que lo ha consolidado como un referente en la escena local.

Conoce la agenda

El miércoles 22 de abril, el encuentro inicia con talleres grupales de técnica y una masterclass desde las 15:00 en el Centro Cultural Mamacuchara, con la participación de Gustavo Niño y Christopher Avilez.

A las 17:30 se realizará la conferencia sobre chacarera y zamba argentina, a cargo de Juan Carlos Fierro. La jornada cerrará con un concierto a las 19:00 en el Auditorio Raúl Garzón, con el Ensamble de Guitarras de Quito y agrupaciones invitadas.

El jueves 23 de abril la programación continúa con una conferencia sobre música tradicional colombiana adaptada a la guitarra solista, a las 17:30 en el Centro de Arte Contemporáneo. Ese mismo día, a las 19:00, se presentará un concierto con Gustavo Niño y el Ensamble de Guitarras de Quito, con acceso libre.

El viernes 24 de abril se desarrollarán dos conferencias en el Centro Cultural Mamacuchara: a las 15:00, sobre la obra de Marcelo Beltrán en la pedagogía grupal, y a las 17:30, sobre la obra estudio como base de la formación instrumental. En la noche, a las 19:00, se realizará el concierto de Christopher Avilez junto al Ensamble de Guitarras de Quito en el Auditorio Raúl Garzón.

Finalmente, el sábado 25 de abril se llevará a cabo el concierto de clausura a las 19:00 en el Teatro Capitol, con la participación de Christopher Avilez, el Ensamble de Guitarras de Quito y la Orquesta de Guitarras del Conservatorio Salvador Bustamante Celi de Loja, bajo la dirección invitada de José Ángel Pérez Puentes.