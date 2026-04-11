‘Be Fri’: la película descartada de Pixar que pudo ser su propio ‘KPop Demon Hunters’

Publicado por Danielle Marcillo Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Pixar desarrolla múltiples proyectos en paralelo , pero no todos llegan a producción: varios son cancelados en etapas avanzadas tras evaluaciones internas del llamado "braintrust".



, pero no todos llegan a producción: varios son cancelados en etapas avanzadas tras evaluaciones internas del llamado "braintrust". El término "braintrust" se refiere al grupo creativo interno del estudio que revisa y da feedback a las películas en desarrollo.

que revisa y da a las películas en desarrollo. Kristen Lester, directora de Be Fri, fue una de las primeras mujeres en dirigir un cortometraje en Pixar.

La maquinaria creativa de Pixar no solo está marcada por sus éxitos, sino también por los proyectos que nunca llegaron a ver la luz. Uno de los casos más recientes es Be Fri, una ambiciosa película que fue descartada tras varios años de desarrollo y que, según un reporte de The Hollywood Reporter, estuvo a punto de convertirse en una de las apuestas más particulares del estudio.

La cancelación, ocurrida a finales de 2023 bajo la dirección creativa de Pete Docter, no solo marcó un golpe interno para su equipo, sino que también evidenció un cambio de rumbo dentro de Pixar. En un contexto donde el estudio busca recuperar estabilidad comercial, proyectos más personales o "de nicho" parecen tener cada vez menos espacio.

Sin embargo, el caso de Be Fri cobra una nueva relevancia hoy, especialmente al compararse con el éxito de propuestas como KPop Demon Hunters, que han demostrado el potencial de historias con premisas similares.

¿De qué iba 'Be Fri' y por qué fue cancelada?

Imagenes conceptuales de 'Be Fri'.Cortesia

Dirigida por Kristen Lester, Be Fri (abreviatura de "best friends" o "be free") partía de una base profundamente personal, pues estaba inspirada en experiencias de la propia directora, la historia seguía a Birdie y Jules, dos adolescentes cuya amistad se fractura en medio de un giro fantástico: descubrir que su serie favorita, con claras referencias al estilo Sailor Moon es real, empujándolas a una misión intergaláctica para salvar a la humanidad.

Sobre el papel, la propuesta combinaba elementos clave del entretenimiento contemporáneo: el "coming-of-age", la ciencia ficción y una fascinación sobre las heroínas jóvenes. Sin embargo, según fuentes citadas por The Hollywood Reporter, fue precisamente su enfoque lo que generó dudas dentro del estudio. Ejecutivos consideraron que la historia podía resultar "demasiado biográfica" o limitada en su alcance, cuestionando si lograría conectar con audiencias amplias.

El llamado factor "girl power" también jugó un rol en su destino; de acuerdo con el reporte, hubo preocupaciones sobre si el público masculino se sentiría identificado con una historia centrada en dos protagonistas femeninas, lo que alimentó la percepción de que el proyecto podía ser encasillado en un nicho específico.

A esto se sumaron problemas internos de desarrollo, ya que la película pasó por al menos cuatro versiones importantes y, aunque estuvo cerca de entrar en producción completa, una revisión del "braintrust" de Pixar derivó en una solicitud de cambios drásticos que debían ejecutarse en apenas seis semanas; en vista de que el equipo no logró responder a tiempo la cancelació fue inevitable.

Pero... ¿pudo haber sido el 'KPop Demon Hunters' de Pixar?

En realidad la comparación con KPop Demon Hunters no es casual, ya que ambas propuestas comparten una base similar: protagonistas jóvenes, estética inspirada en la cultura pop y una mezcla entre lo cotidiano y lo fantástico. Donde Be Fri apostaba por una narrativa más íntima y emocional centrada en la ruptura de una amistad y KPop Demon Hunters logra equilibrar ese componente con un enfoque más explícito hacia el espectáculo, la música y la acción global.

Ahí es donde se vuelve clave la diferencia en la percepción de la crítica interna, ya que mientras Pixar temía que Be Fri fuera "demasiado específica", el éxito de KPop Demon Hunters demuestra que lo particular puede escalar si se construye desde códigos universales de entretenimiento: ritmo, estética potente y una identidad clara que conecte con audiencias diversas.

También hay un factor de timing. El mercado actual está mucho más abierto a historias protagonizadas por mujeres jóvenes, especialmente cuando se combinan con elementos de cultura pop global como el K-pop, la fantasía o el sci-fi. En ese contexto, una película como Be Fri podría haber encontrado un espacio más favorable que el que tuvo durante su desarrollo.

Aun así, la gran incógnita permanece: ¿habría funcionado igual? Pixar, bajo la visión de Pete Docter, parece haber optado por priorizar proyectos con un atractivo más inmediato y comprobable, especialmente tras el impulso de secuelas como Intensamente 2. En ese escenario, Be Fri quedó atrapada entre dos mundos: demasiado personal para la estrategia del estudio, pero quizás demasiado adelantada para el momento en que fue concebida.

Lo cierto es que su cancelación no solo habla de una película que no fue, sino de una industria que aún debate qué historias merecen ser contadas… y cuáles se consideran "seguras" para llegar a la pantalla.