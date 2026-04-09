Manabí registra menos homicidios y delitos, según balance de Daniel Noboa

Publicado por Gabriela Alejandra Echeverria Vásquez Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Gobierno reporta en Manabí 13% menos homicidios en primer trimestre por operativos del plan Fénix.





Noboa afirma caída de más del 20% en delitos comunes en Manabí por controles y decomisos.





Ejecutivo dice capturó 90% de objetivos de alto valor en 2,5 años para reducir crimen organizado.

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, aseguró que la provincia de Manabí registra una reducción del 13% en homicidios y más del 20% en delitos comunes durante el primer trimestre del año. Las declaraciones las realizó en una entrevista radial en Manabí, junto al ministro de Obras Públicas, Roberto Luque.

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Según el mandatario, estos indicadores han tenido un impacto en la actividad económica y la vida cotidiana en la provincia. Además, señaló que Guayas también muestra mejoras, con una reducción cercana al 30% en ciertos indicadores de seguridad.

Noboa destacó que, en paralelo, se han alcanzado cifras récord en incautación de drogas y armas, en el marco de las acciones del Gobierno contra el crimen organizado.

Plan Fénix es la resiliencia del Estado, dice Noboa

En ese contexto, defendió la implementación del denominado plan Fénix, al que calificó como una estrategia de mediano y largo plazo basada en la “resiliencia del Estado” frente a los ciclos delictivos.

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El Presidente explicó que esta política considera la naturaleza cíclica de actividades ilícitas como el narcotráfico, vinculadas a factores externos como las cosechas de coca en Colombia y el comportamiento de economías ilegales como la minería.

Asimismo, sostuvo que en dos años y medio se ha capturado al 90% de los objetivos de alto valor identificados inicialmente y que se han ejecutado procesos de extradición contra líderes de organizaciones criminales, además de acciones contra sus presuntos vínculos con operadores judiciales y actores políticos.