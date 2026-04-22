Gobernador de Cotopaxi: quién es Jorge Baño Carrillo y cuáles son sus retos

Publicado por Gloria Taco Creado: Actualizado:

Luego de 18 meses, la provincia de Cotopaxi cuenta con una nueva autoridad en territorio. A través del Decreto Ejecutivo N.º 364, emitido el 21 de abril de 2026, el presidente Daniel Noboa nombró a Jorge Luis Baño Carrillo como gobernador de la provincia, marcando un cambio en la representación del Ejecutivo en esta jurisdicción.

Baño reemplaza en sus funciones a Nelson Eduardo Sánchez Figueroa, quien se desempeñó en el cargo hasta este martes 21 de abril. El relevo se da en un contexto en el que la ciudadanía mantiene expectativas frente a la gestión gubernamental en temas prioritarios.

El nuevo gobernador cuenta con formación especializada en agricultura y ganadería por la Universidad Zamorano. Su perfil técnico se ha desarrollado principalmente en el ámbito productivo, con experiencia en cargos como presidente del Centro Agrícola de Latacunga, director del MAG-Cotopaxi y subsecretario de Producción Pecuaria.

Esta trayectoria lo posiciona como un conocedor de las dinámicas rurales y productivas de la provincia, donde el sector agropecuario constituye uno de los pilares económicos.

Retos en seguridad y gobernabilidad

Entre los principales desafíos que deberá afrontar Jorge Luis Baño Carrillo se encuentran el fortalecimiento de la seguridad ciudadana, la gobernabilidad y la gestión territorial. Estos temas han sido recurrentes en las demandas de la población, especialmente en zonas urbanas y rurales que enfrentan problemáticas relacionadas con la inseguridad y la limitada presencia institucional.

Asimismo, se espera que la nueva autoridad articule acciones con los gobiernos locales, instituciones del Estado y organizaciones sociales para atender las necesidades urgentes de la provincia.

Hasta el momento, el nuevo gobernador no se ha pronunciado públicamente sobre su designación ni sobre las primeras acciones que implementará en su gestión. Mientras tanto, la ciudadanía permanece atenta a los posibles cambios dentro de la estructura del Ejecutivo en territorio, así como a las decisiones que marcarán el rumbo administrativo de Cotopaxi en los próximos meses.