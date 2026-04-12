Publicado por Lisbeth Zumba Creado: Actualizado:

El contexto Ecuador anunció un arancel del 100% para las importaciones de Colombia, desde mayo.

El país vecino replicó igual medida, salvo para insumos clave.

Ambos países llamaron a consulta a sus embajadores, marcando la mayor crisis comercial y diplomática de la región, en la última década.

La tensión comercial entre Ecuador y Colombia escala sin freno y amenaza con algo más que cifras: la estabilidad regional. El exministro de Comercio Exterior, Julio José Prado, advierte sobre una posible ruptura de la CAN y sus efectos.

- Colombia claramente no ha optado por marcar presión subiendo aranceles, pero sí lo hace cuando mantiene su amenaza de desvincularse de la CAN. ¿Esto en un futuro podría hacer tambalear la integración regional?

- Absolutamente. El escenario más peligroso, ya a largo plazo, podría ser la destrucción total de la Comunidad Andina, que hoy brinda varios beneficios como el intercambio comercial con el 0% de arancel entre todos sus países miembros, el libre tránsito de personas, la portabilidad del roaming, el intercambio de información, etc. Si esta guerra sigue escalando, ese escenario que parecía lejano, le veo cada vez más cercano, lastimosamente.

- ¿Qué motivaciones hay?

No solo está el hecho de que Colombia concrete su salida, sino el fallo del tribunal de la CAN en este tema. Si ese fallo es contrario al Ecuador y dice que la tasa de seguridad tiene que ser retirada y que incluso tiene que pagar compensaciones retroactivas por el valor que ha cobrado, no creo que el gobierno ecuatoriano tome esto de una forma amistosa. Dentro de esta escaramuza, ya cada vez más fuerte de esta guerra comercial, esto sí podría tomar dimensiones de una posible ruptura de la comunidad andina...pero habría que esperar qué decisión realmente toma Colombia.

- El Tribunal de Justicia de la CAN suele ser el árbitro en estos casos. ¿Pero esta demora ya no es un síntoma de debilidad de la CAN?

- Sí, la CAN ha sido absolutamente pasiva, mandando comunicados, llamando al diálogo, cuando desde el inicio debió tomar acciones mucho más decisivas. Sin embargo, creo que sigue siendo el mejor espacio para tratar de resolver esta disputa antes de que llegue a una ruptura total. Todavía hay la posibilidad de que exista un diálogo diplomático, que si se da, creo yo estará supeditado del lado de Ecuador, a las elecciones de Colombia. Como van las cosas, la primera vuelta seguramente le dé el triunfo al candidato Petrista, al señor Iván Cepeda, y lo que va a pasar es que tendremos que esperar a la segunda vuelta, que será en agosto. Lo preocupante es que se sigan dilatando los tiempos y que terminemos poniendo la suerte del sector productivo ecuatoriano en un tema electoral.

Preocupa que la suerte del comercio con Colombia se supedite a un tema electoral

- Y no hay señales de que el Gobierno quiera dar marcha atrás, justificando esto como un tema de seguridad y de dar supuesto equilibrio a la balanza comercial. ¿Cómo observa esos argumentos?

- Yo creo que la justificación del tema de seguridad y la situación tan grave en la que estamos en el Ecuador siempre atrae y a todos nos hace pensar que son necesarias medidas tan fuertes como esta. No es que lo comparta, pero con el 30 % de antes, uno podría decir, que era una medida de presión para sentar a Petro a la mesa, pero a medida que hemos ido avanzando y no hay respuesta, y subimos del 50% y ahora llegamos a esta locura del 100%, cualquier justificación racional pierde. Y cuando decimos que, por primera vez en 25 años la balanza comercial con Colombia es positiva, pero obvio que lo es, si pusimos tremendo arancel que hizo además que muchas transacciones comerciales se anticiparan, pero la destrucción del comercio ha sido muy fuerte. Entre lo que exportamos e importamos, antes de las medidas, el año pasado eran $ 430 millones, y en lo que va del año son $ 313 millones; es decir, perdimos $ 117 millones de comercio bilateral, solo en dos meses.

- Históricamente, Colombia ha sido un proveedor clave de materias primas e insumos industriales para Ecuador. Ante un arancel del 100% para las importaciones, ¿Qué tan realista es esperar que la industria local encuentre proveedores alternos en el corto plazo sin que se genere un efecto inflacionario?

- El efecto de este 100% de aranceles afecta a esos casi 2000 millones de dólares que importamos. Y también me parece una justificación bastante simplona decir ahora que vamos a buscar otros mercados, vamos a importar de China o Perú, eso no sucede de inmediato. Si importamos de Colombia es porque hay una lógica de menor precio, de calidad, cercanía. Salir como locos a buscar otros proveedores genera costos, genera sobretasas, genera estrés en las empresas de todo tipo.

- ¿Y qué tanta capacidad real tiene la industria local para cubrir vacíos de la oferta colombiana?

- Ahí lo que hay que comenzar a ver es cuáles son los productos que son posiblemente sustituibles, pero son los que importamos de forma minoritaria, para cosas específicas como una goma de resinas que venía de Colombia que sirve para tal cosa; un producto químico que se utilizaba para la industria farmacéutica, un ingrediente específico que se utiliza para hacer salsas de tomate o salsas de ají. Pero en su mayoría tenemos productos que no son fácilmente reemplazables como el azúcar y productos del azúcar, que importamos a Colombia $ 70 millones y ahí tenemos 50% de dependencia del mercado o productos como jabones, preparaciones de jabón, lubricantes y demás con dependencia de un 35 %. Hay una lista larga de productos que no son fácilmente reemplazables que hoy los empresarios están viendo cómo conseguir. Pero esa búsqueda, puede darse con precios más altos y en algunos casos va a generar escasez. Con un arancel del 100 % equivale a cerrar el comercio con Colombia, porque nadie puede pagar el doble de lo que costaba antes cualquier tipo de producto.

- Y cómo se ahonda el riesgo del contrabando. ¿Qué tanto riesgo hay de que ese comercio formal simplemente se desplace hacia la informalidad?

- La protesta de Ecuador es porque Colombia no logra cuidar su frontera, y seamos sinceros, el Ecuador tampoco logra cuidar su frontera. Tenemos una problemática muy grande no solo con el tema de drogas, hay una gran cantidad de productos que entran al Ecuador por pasos clandestinos. Con un 100%, el incentivo para poder comenzar a traer productos de forma subterfugia, ilegal crece también el doble. Y son pasos clandestinos no solo para traer más mercadería, sino más droga al Ecuador. El remedio termina siendo peor que la enfermedad.

El 100 % de tasa es un doble incentivo para el contrabando. Incentivamos a que se abran pasos clandestinos por donde pasan productos de forma ilegal, pero también droga

- Con un diálogo político completamente agotado, ¿Qué vías de solución usted le podría ver a esto?

- Creo que el escenario más cercano al que vamos es una rutptura diplomática. Y, en ese sentido, lo único que nos queda, creo yo, es la presión ya directa de los gremios, de las empresas. Tienen que ser mucho más claros sobre los efectos de lo que está generando todo este tema. Cuando al poder se le da demasiado espacio y no se hacen los reclamos a tiempo, el poder va encontrando siempre formas de ir excediendo, tomando decisiones que pueden ser muy, muy prejudiciales... Esto incluso puede llegar a generar, lastimosamente, una convulsión social importante. Por ejemplo, qué pasará con el arroz que está por entrar a cosecha y no puede ingresar a Colombia. ¿Qué va a pasar con todas esas cadenas productivas, agrícolas que se quedan sin un mercado clave? Esto puede generar protestas y el Gobierno debe controlarlo. Por el lado de la CAN se espera más acción, que de alguna forma medie con la intervención de un tercer país. Con EE.UU. no se logró. Así que no veo un escenario en este momento favorable más que se cedan las posiciones políticas, y no parece que eso sucederá de aquí hasta menos de un año.