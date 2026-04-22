¿Cuánto gana un trabajador ecuatoriano según su etnia?

Publicado por Vanessa López Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Los ingresos en Ecuador varían significativamente: las personas blancas ganan más en promedio, seguidas por mestizos, mientras que afroecuatorianos e indígenas tienen los ingresos más bajos.

Vivir en ciudades grandes como Quito o Guayaquil está asociado a mejores ingresos, mientras que en zonas rurales y periféricas la desigualdad y los salarios bajos son más marcados.

Parte de la brecha se debe a educación, experiencia o tipo de empleo, pero también existe discriminación directa y una “discriminación espacial” que limita oportunidades para ciertos grupos.

Los ingresos de los ecuatorianos varían significativamente dependiendo de su autoidentificación étnica. Por ejemplo, la población blanca del país obtiene un ingreso mensual promedio de 731,39 dólares, mientras que los trabajadores indígenas perciben alrededor de 383,21 dólares. Sí, en el país, existen diferencias salariares según los rasgos y color de piel. Así lo revela un reciente estudio llevado a cabo por investigadores de la Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL), en conjunto con la Universidad española de Oviedo.

El estudio desglosa los salarios promedio mensuales en Ecuador, de acuerdo con la etnia: los blancos son el grupo con mayores ingresos, percibiendo un promedio de $731,39 al mes. Los mestizos representan el 89% de la población trabajadora, que gana en promedio $569,44.

Por otro lado, los afroecuatorianos perciben un salario promedio de $410,98; y los indígenas son el grupo con los ingresos más bajos, con un promedio de $383,21 mensuales.

Si se mide el salario por hora, la jerarquía se mantiene: los ciudadanos blancos y mestizos ganan considerablemente más que los afroecuatorianos y los indígenas.

El lugar de residencia es un factor determinante

El estudio también destaca que el lugar donde reside un trabajador es un factor determinante que amplifica o reduce el impacto del racismo estructural en el mercado de trabajo.

Para llegar a estas conclusiones, los investigadores utilizaron microdatos de la última Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU 2023), del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), que tiene como muestra la información detallada de 80.178 trabajadores, de todas las provincias del país.

Vivir en Guayaquil y Quito puede brindar salarios más altos

Los autores del estudio, además, según se detalla en el informe, emplearon modelos econométricos para desglosar las brechas de ingresos entre los diferentes grupos étnicos del país, revelando que la desigualdad se intensifica en áreas rurales y periféricas.

Pues confirma la existencia de un "premio salarial urbano", donde los salarios más altos se pagan en las grandes ciudades como Quito y Guayaquil (principalmente), ya que las brechas tienden a moderarse debido a una mayor interacción cultural y entornos más cosmopolitas.

¿Qué parte de la diferencia salarial se debe a la discriminación y qué parte a otros factores?

Una parte fundamental de la brecha (el 25,3% para los indígenas y el 33,2% para los afroecuatorianos) se explica por la ubicación geográfica; es decir, grupos como los indígenas suelen vivir en zonas rurales donde los salarios son inherentemente más bajos.

El resto se divide entre “dotaciones” que incluye el nivel educativo, experiencia y tipo de contrato; y la discriminación pura, que es cuando el mercado paga menos a un indígena o afroecuatoriano a pesar de tener la misma formación que un mestizo o un blanco.

Existe una discriminación espacial

Este estudio de la UTPL sugiere además que existe una clasificación espacial: aunque las grandes ciudades ofrecen mejores salarios, los grupos discriminados a menudo se quedan en comunidades más pequeñas y homogéneas como estrategia de defensa o por falta de información y redes de contacto, lo que los mantiene en actividades económicas de bajo valor.

La recomendación sobre política pública que dejan los investigadores

Como parte de las conclusiones del estudio, los autores brindan recomendaciones de política pública orientadas a reducir la brecha salarial y mejorar la integración étnica en el mercado laboral ecuatoriano, enfocándose especialmente en la dimensión espacial.

Pues sugiere, por ejemplo, que las políticas deben diseñarse específicamente para su implementación en ambientes rurales y periféricos, ya que es allí donde la discriminación y las brechas salariales son más intensas.

Recomienda también crear programas de movilidad que incentiven a los estudiantes de grupos discriminados a explorar otras áreas del país y sectores económicos, para romper el círculo vicioso; y actuar sobre el acceso a la educación y las condiciones de vida para eliminar el problema de la desigualdad desde su origen.