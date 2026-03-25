Surinam, el desconocido rival de Bolivia que juega con estrellas de Europa

El "equipo europeo de Sudamérica", llega con figuras de LaLiga y la escuela neerlandesa. Es el gran enigma del repechaje.

Jugadores de la selección Surinam, celebran en uno de sus últimos enfrentamientos.

Surinam ha dejado de ser esa selección que participaba por compromiso para convertirse en un equipo con identidad puramente europea. Este jueves 26 de marzo, cuando enfrente a Bolivia, por el repechaje al Mundial sale a la luz que su crecimiento no ha sido orgánico, sino a través de una agresiva política de captación de talentos en los Países Bajos.

El fenómeno del "Pasaporte Deportivo"

Surinam antes no permitía la doble nacionalidad. Si un jugador quería representar a Surinam, debía renunciar a su pasaporte europeo. En 2019, crearon una excepción legal (el pasaporte deportivo) que permite a futbolistas nacidos en Europa representar a Surinam sin perder sus derechos en la Unión Europea.

Esto cambió las reglas del juego. De la noche a la mañana, pasaron de tener jugadores locales a contar con futbolistas de La Liga, la Championship y la Eredivisie.

🇸🇷🏆 Surinam se ilusiona con el repechaje y lanza mensaje de "unidad total" para llegar al Mundial 2026https://t.co/Q8wPDb0F0l — Olé USA 🇺🇸 MEX 🇲🇽 (@DiarioOleUSA) March 21, 2026

Las estrellas que enfrentarán a Bolivia

Para un amante del fútbol, ver la alineación de Surinam es como ver un equipo de media tabla de una liga europea:

Sheraldo Becker (Real Sociedad, España): Es su jugador franquicia. Un extremo con una velocidad de nivel Champions que puede romper cualquier defensa en contragolpe.

Joël Piroe (Leeds United, Inglaterra): Un "9" moderno, con gran movilidad y una pegada letal, formado en la cantera del PSV Eindhoven.

Stefano Denswil (Trabzonspor, Turquía): El mariscal de la defensa. Tiene el orden táctico del Ajax y la experiencia de haber jugado múltiples ediciones de la Champions League.

Melayro Bogarde (LASK, Austria): Mediocampista dinámico y joven, con un despliegue físico que suele superar el ritmo cansino de las eliminatorias tradicionales.

Identidad Táctica: La Escuela Neerlandesa

No juegan como una selección caribeña típica de fuerza bruta. Bajo el mando de Henk ten Cate (quien fue mano derecha de Rijkaard en el mejor Barça de Ronaldinho), Surinam aplica:

Posesión y orden: Salida limpia desde el fondo.

Transiciones explosivas: Utilizan el biotipo físico de sus jugadores para castigar en velocidad.

Mentalidad profesional: Son jugadores que compiten cada fin de semana en el máximo nivel, lo que les da una ventaja competitiva en escenarios de presión.

¿Por qué es el gran "desconocido"?

Al competir en la CONCACAF, las selecciones de la CONMEBOL rara vez los tienen en el radar. Para Bolivia, enfrentarse a Surinam no es enfrentarse a un vecino sudamericano; es, literalmente, jugar contra un equipo europeo que decidió vestir los colores de un país amazónico.

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