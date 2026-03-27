Polémica en la Tri: críticas a Beccacece por sus declaraciones

El DT asegura que en el país hay “resistencia” por hacer debutar a futbolistas jóvenes. Exseleccionados lo ponen en su puesto

Darwin Guagua (i) de Ecuador en el dominio de la pelota ante la marca de un jugador de Chile, en el partido por la fecha 14 de las eliminatorias sudamericanas

A poco menos de cumplir dos años al frente de la selección ecuatoriana, el entrenador argentino Sebastián Beccacece volvió a crear una nueva polémica. Esta vez apuntó a que en el país existe cierta “resistencia” a hacer debutar jugadores jóvenes.

En diario AS de España, el entrenador que llegó a la Tri en agosto de 2024, declaró: “todavía hay una creencia instalada de que para debutar hay que tener 22 o 23 años. Nosotros quisimos romper un poco con eso. Hicimos debutar a Darwin Guagua y se tomó como un escándalo nacional”.

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Cabe recordar que cuando el jugador de Independiente del Valle se estrenó en el combinado nacional, ni siquiera lo había hecho en el equipo de primera de su club.

Sebastián Beccacece entrenador de la Selección de Ecuador. Cortesía FEF

Respuesta de exseleccionados y críticas

Ante esto, los exseleccionados Ulises de la Cruz y Juan Francisco Aguinaga, además del extécnico de Ecuador Carlos Sevilla, respondieron a esta aseveración tildándola de “inadecuadas, equivocadas, desubicadas y desatinadas”.

“Son inaceptable las declaraciones del profesor porque en Ecuador se han hecho procesos con las inferiores desde hace mucho tiempo, comenzando con Dušan Draškovic, y no desde ahora, como quiere hacer creer”, aseguró Aguinaga.

El exfutbolista enfatiza que “Sebastián está errado en creer que el fútbol ecuatoriano está en formación, cuando hemos acudido a cinco mundiales y han salido jugadores importantes a muy temprana edad”.

El exjugador se mantiene vinculado al futbol por medio de sus hijos, jugadores de LDU. ARCHIVO

En ese mismo sentido se pronunció De la Cruz, quien además afirmó que “el entrenador ha puesto muchas excusas a su trabajo y entre ellas es la de los jóvenes, que a lo largo de los años han debutado en la Tri no solo desde que está Beccacece”.

El exlateral derecho argumentó: “Cuando debuté en la selección (a los 21 años), antes había que demostrar talento y capacidad en el campeonato ecuatoriano para ser considerado; hoy eso ha cambiado. El tema empresarial y del equipo en el que juegue se impone para ser convocado”.

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Para Sevilla el tema es aún más preocupante. “Beccacece está divagando, como todo lo que dice en sus entrevistas, porque le gustan los monólogos y habla de unir a la selección, pero el primero que trata de desunir es él con sus convocatorias, alineaciones y conceptos”, aseveró el exseleccionador nacional.

Finalmente añadió que “en el tiempo hemos tenido a grandes jugadores jóvenes que han debutado en la selección con un roce y experiencia que les permita evitar que fracasen en la selección, como ha pasado con Guagua o Kendry Páez”.

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Debate sobre jóvenes en la selección de Ecuador

El joven extremo de Independiente del Valle, Darwin Guagua, fue convocado para los partidos ante Venezuela y Chile, de las eliminatorias al Mundial 2026, en marzo de 2025, algo que causó revuelo en el fútbol ecuatoriano no solo por el llamado, sino por su titularidad en el duelo ante los chilenos. Ante esto, este diario tuvo acceso a unos audios que denunciaban un plan para promocionar a un juvenil de 17 años, en ese entonces al extranjero, algo que abrió aún más el debate.

Tras la llegada de Dušan Draškovic al fútbol ecuatoriano, e incluso unos años antes, se empezaron a dar los estrenos de varios jugadores menores de 20 años. Nombres como los de Jorge Bolaños, quien con 16 años debutó con la casaca nacional en 1960. Al ‘Pibe’ le siguieron jugadores de la talla de Felipe Caicedo (16), Iván Hurtado (17), Álex Aguinaga (18), Jefferson Montero (18), Antonio Valencia (19), Moisés Caicedo (19), y así una lista interminable de jugadores que han vestido la camiseta nacional a muy temprana edad.

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