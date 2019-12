Noboa: “Me equivoqué al ofrecer volver rápido”

En entrevista exclusiva con Diario EXPRESO el presidente de Emelec, Nassib Neme, reconoció que traer un futbolista que esté activo en Europa resulta casi imposible para los clubes ecuatorianos, por el gran abismo económico que hay entre nuestro país y el viejo continente.

Hace un par de años Cristhian Noboa alimentó el sueño de los emelecistas, al decir que aspira volver a vestir la camiseta azul y terminar su carrera en el equipo que lo lanzó al estrellato.

Hoy, el centrocampista del PFC Sochi ruso reconoce que posiblemente cometió un error al momento de dar ese tipo de declaraciones.

“Uno va planificando poco a poco, un día a la vez. Cometí un error al decir que volvería enseguida a Emelec, pero me lesioné, me tuve que tratar y también salen oportunidades afuera que hay que aprovechar“, dijo el Zar, en declaraciones brindadas al espacio Tarjeta Dorada.

Este diario pudo conocer que efectivamente existió un acercamiento entre las partes, pero las mismas coincidieron en que aún no era tiempo del esperado regreso.

“Sochi me ofreció dos años (de contrato), me dieron confianza. Eso hará que vea más tiempo a mis hijos (está divorciado), lo mejor que me han pasado. Si yo ya me regreso, los niños se van a quedar con la mamá. Entonces no es porque no quiera volver a Emelec o volver al país, es por esto”, acotó.

Hincha confeso del tricampeón, reveló que en la medida de sus posibilidades está al tanto de lo que pasa en la institución. “Siempre quiero estar ligado al fútbol y me gustaría ayudar a Emelec. Es hermoso venir al Capwell, me gusta mucho ir al estadio. Yo llego y pienso en cómo le va a mi equipo. Quién quita ser un directivo, o trabajar con los niños”.