Memphis Depay no enfrentará a Ecuador: Por esta razón el neerlandés estará ausente

El capitán y referente de Países Bajos es descartado del partido amistoso que se jugar´ en Eindhoven

Memphis Depay, jugador de Corinthians, no estará en el partido entre Países Bajos y Ecuador.

El amistoso internacional entre Países Bajos y Ecuador, programado para el próximo 31 de marzo en Eindhoven, ha perdido a uno de sus principales atractivos. Memphis Depay, el referente ofensivo de la "Naranja Mecánica", quedó oficialmente descartado tras confirmarse una lesión muscular de consideración sufrida durante su actividad con el Corinthians.

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La noticia se confirmó este lunes 23 de marzo, luego de que el club brasileño realizara los estudios pertinentes. El delantero presenta una lesión muscular de grado dos en el muslo derecho, sufrida en el reciente empate 1-1 ante Flamengo.

El incidente ocurrió en la primera mitad del encuentro, justo después de que Depay orquestara la jugada del gol de Yuri Alberto. El atacante sintió un "pinchazo" que lo obligó a pedir el cambio de inmediato, dejando una imagen de preocupación que hoy se traduce en un tiempo estimado de recuperación de un mes.

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"Sintió que el músculo se tensaba y no pudo continuar. Es una lástima porque es una pieza clave", declaró su técnico en Brasil, Dorival Júnior.

Lesión de Memphis Depay: Impacto en la fecha FIFA y el calendario

Depay, quien estaba citado por Ronald Koeman para los duelos ante Noruega y Ecuador, realizaría parte de su rehabilitación en suelo neerlandés para estar cerca de su selección. Además de perderse la gira internacional, el atacante se ausentará de compromisos cruciales a nivel de clubes:

Tres jornadas del Brasileirao.

El debut en Copa Libertadores ante Platense.

Duda para el duelo ante Independiente Santa Fe (15 de abril).

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¿Cuándo y a qué hora juega Ecuador contra Países Bajos?

Para la selección de Ecuador, dirigida por Sebastián Beccacece, la ausencia de Depay resta un desafío de élite para su defensa, aunque el examen sigue siendo de máximo rigor. Países Bajos ocupa actualmente el séptimo puesto del ranking FIFA y cuenta con una plantilla de jerarquía mundial.

El partido se disputará en el Philips Stadium (Eindhoven) el martes 31 de marzo a las 13:45 (hora de Ecuador), cerrando la ventana internacional tras el enfrentamiento previo de La Tri ante Marruecos en Madrid, España.

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