Jannik Sinner vs Jiri Lehecka: día y hora de la final del Masters 1000 de Miami

El italiano, actual número 2 del tenis mundial, busca el Sunshine Double, un mérito que pocos profesionales han tenido

Jannik Sinner se deshizo de Zverev por parciales de 6-3 y 7-6 (7/4).

El italiano Jannik Sinner avanzó a la final del Masters 1000 de Miami, en la que chocará este domingo 29 de marzo, desde las 14:00 de Ecuador, frente al checo Jiri Lehecka por su segunda corona del torneo.

Sinner, que se deshizo en las semifinales del alemán Alexander Zverev, tiene también a su mano completar el Sunshine Double, como se conoce al doblete de títulos seguidos de los Masters 1000 de Indian Wells y Miami.

🔥 Jannik Sinner DESTROZANDO la pelotita.



Qué locura.

pic.twitter.com/IUeQiBd9bx — Tiempo De Tenis (@Tiempodetenis1) March 27, 2026

Únicamente siete tenistas profesionales lo han logrado hasta ahora, el último de ellos Roger Federer en 2017.

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Sinner, actual número dos mundial, se ganó esta oportunidad al tumbar el viernes a Zverev (4º) por séptima ocasión consecutiva, esta vez por marcador de 6-3 y 7-6 (7/4) en casi dos horas de juego.

“Estar de nuevo en la final significa mucho”, afirmó Sinner. “Ha sido una gira (en pista rápida) increíble, intentando jugar el mayor número de partidos posible. Ese era mi objetivo y no podría haberlo hecho mejor”, acotó.

Sinner, favorito más que el ranking

Sinner es el favorito indiscutible en una edición en la que el español Alcaraz fue eliminado temprano y a la que no acudió Djokovic por lesión. Con esos antecedentes, el único que puede impedirlo hoy es Jiri Lehecka, debutante en una final Masters 1000 y al que Sinner ha barrido en sus tres duelos anteriores.

Número 22 de la ATP, Lehecka es el primer jugador en llegar a una final de Masters 1000 sin ceder un break desde Djokovic en Shanghái en 2018. “Es un jugador increíble, lo ha mostrado no solo en este torneo sino en toda su carrera”, alabó Sinner a Jeri.

La última víctima del checo fue el francés Arthur Fils, que se estrenaba el viernes 27 de marzo en semifinales de Masters 1000.

Así llega Jiri Lehecka

Lehecka, de 24 años, barrió a la promesa francesa, de 21, por un doble 6-2 en sólo 75 minutos de juego. Perseguirá hoy su tercer título de ATP, tras los de Adelaida (2024) y Brisbane (2025), y también suceder en el palmarés de Miami a otro joven jugador checo, Jakub Mensik.

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